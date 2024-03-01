Солдат Яков из Челябинска спас кошку с котятами из-под обстрела

Боец из зоны СВО рассказал о спасении кошки с котятами

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Трогательную историю рассказал боец Яков, прибывший из зоны СВО, который спас кошку с котятами из-под обстрела.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Когда они находились на передовой, к ним на позиции стала приходить молодая чёрная кошечка. Солдаты подкармливали её и заботились о ней. Однажды случился обстрел, и Яков вместе с другими солдатами должен был покидать позиции. В это время он заметил, что кошка принесла котят. Солдат не смог оставить на верную гибель котят и кошку и потому во время ротации забрал их с собой в своём походном рюкзаке.

Затем ему пришла пора ехать в отпуск к себе домой, в Челябинск. Боец решил забрать и кошку с котятами. Сделать это было не так просто, поскольку на зверюшек не было никаких положенных ветеринарных документов. Однако Яков аккуратно разместил кошачье семейство в рюкзаке и прикрыл вещами, чтобы их не было видно и слышно. Дорога прошла благополучно-умные животинки практически не издавали звуков. По ночам Яков кормил их и чистил их переноску.

Дома Якова встретила семья: мать и дочка. Кошка стала членом семьи, а котят разобрали неравнодушные жители.

На передовой коты и кошки очень нужны солдатам: они и мышей ловят, и стресс снимать помогают, поскольку "котиков любят все".