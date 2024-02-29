Как понять, почему кошка лижет вас: от привязанности до возможного дискомфорта

В большинстве случаев кошки лижут руки своих хозяев просто из проявления любви. Однако иногда такое поведение питомца может быть признаком проблемы. Рассмотрим, почему кошки вылизывают хозяев и когда это может вызвать беспокойство.
Обычно кошка лижет руки или лицо своего хозяина, чтобы выразить свою привязанность. Это врожденное поведение. Но если ваш питомец постоянно стремится вылизать вас или настойчиво занимается самооблизыванием, это может свидетельствовать о сильном стрессе. Например, после операции кот может начать лизать себя до образования облысения. В таких случаях важно уделить кошке особое внимание: больше обнимать, гладить и обеспечивать качественное питание.
Если через несколько дней ситуация не улучшится, стоит обратиться за помощью к ветеринару.
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