Как понять, почему кошка лижет вас: от привязанности до возможного дискомфорта

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Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса

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Зоосфера

В большинстве случаев кошки лижут руки своих хозяев просто из проявления любви. Однако иногда такое поведение питомца может быть признаком проблемы. Рассмотрим, почему кошки вылизывают хозяев и когда это может вызвать беспокойство.

Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса
Фото: Wikipedia by Pleaseappreciatemycat is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Обычно кошка лижет руки или лицо своего хозяина, чтобы выразить свою привязанность. Это врожденное поведение. Но если ваш питомец постоянно стремится вылизать вас или настойчиво занимается самооблизыванием, это может свидетельствовать о сильном стрессе. Например, после операции кот может начать лизать себя до образования облысения. В таких случаях важно уделить кошке особое внимание: больше обнимать, гладить и обеспечивать качественное питание.

Если через несколько дней ситуация не улучшится, стоит обратиться за помощью к ветеринару.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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