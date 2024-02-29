Как понять, почему кошка лижет вас: от привязанности до возможного дискомфорта

Почему кошки лижут руки хозяев: от проявления любви до признаков стресса

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В большинстве случаев кошки лижут руки своих хозяев просто из проявления любви. Однако иногда такое поведение питомца может быть признаком проблемы. Рассмотрим, почему кошки вылизывают хозяев и когда это может вызвать беспокойство.

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Обычно кошка лижет руки или лицо своего хозяина, чтобы выразить свою привязанность. Это врожденное поведение. Но если ваш питомец постоянно стремится вылизать вас или настойчиво занимается самооблизыванием, это может свидетельствовать о сильном стрессе. Например, после операции кот может начать лизать себя до образования облысения. В таких случаях важно уделить кошке особое внимание: больше обнимать, гладить и обеспечивать качественное питание.

Если через несколько дней ситуация не улучшится, стоит обратиться за помощью к ветеринару.