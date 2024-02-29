Зачем кошка метит дом, даже если живет одна

Кошка метит территорию: понимаем поведение и как с этим справиться

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если в доме проживает только одна кошка, которая может даже не покидать свое жилище, она все равно может начать метить территорию.

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На первый взгляд может показаться, что такое поведение животного является формой мести по отношению к его хозяину.

Однако, если нет явных причин для обид, это может быть попыткой животного донести, что дом принадлежит ему.

Это может произойти, например, если в доме появляется гость с другим питомцем, или если запах другого животного остается на одежде хозяина. Кроме того, кошка может просто заметить или почувствовать запах чужой кошки через открытое окно, что также может вызвать у нее стресс.

В таких ситуациях кошка может считать, что необходимо предупредить чужака о том, что это ее территория.

Чтобы избежать подобных проблем, важно уделять больше внимания своему питомцу, обеспечивать ему безопасность и, возможно, кастрировать его.