Зачем кошка метит дом, даже если живет одна

Даже если в доме проживает только одна кошка, которая может даже не покидать свое жилище, она все равно может начать метить территорию.
На первый взгляд может показаться, что такое поведение животного является формой мести по отношению к его хозяину.
Однако, если нет явных причин для обид, это может быть попыткой животного донести, что дом принадлежит ему.
Это может произойти, например, если в доме появляется гость с другим питомцем, или если запах другого животного остается на одежде хозяина. Кроме того, кошка может просто заметить или почувствовать запах чужой кошки через открытое окно, что также может вызвать у нее стресс.
В таких ситуациях кошка может считать, что необходимо предупредить чужака о том, что это ее территория.
Чтобы избежать подобных проблем, важно уделять больше внимания своему питомцу, обеспечивать ему безопасность и, возможно, кастрировать его.
Шоумен Гоген Солнцев поделился фото с новорождённым ребёнком. Подписчики звезды решили, что Солнцев впервые стал отцом.