Кошки и их характер: почему они предпочитают спать на вещах хозяев

Кошки — создания с собственным характером, которые постоянно удивляют своих хозяев своим поведением.
Например, когда дело доходит до отдыха, они предпочитают самые неожиданные места для этого.
Часто бывает так, что питомец выбирает вещи хозяев в качестве места для сна.
В результате владельцу приходится тратить много времени и усилий на очистку своей любимой одежды от шерсти домашнего питомца. Однако кошка не ложится на вещи просто так. Дело в том, что ей важно, чтобы в доме было больше предметов с ее запахом, чтобы пометить территорию и отпугнуть потенциальных конкурентов. Это также уменьшает риск появления еще одного питомца в доме.
Но можно ли отучить кошку спать на одежде? Это возможно, но с небольшой вероятностью успеха. Тем не менее, всегда можно попробовать создать более комфортные и привлекательные условия для животного. Например, можно утеплить место для сна, положить мягкий плед, который можно сминать, а также предложить старую футболку хозяина в качестве места для отдыха.
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