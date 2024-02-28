Кошки и их характер: почему они предпочитают спать на вещах хозяев

Уникальное поведение кошек: почему они выбирают необычные места для отдыха

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — создания с собственным характером, которые постоянно удивляют своих хозяев своим поведением.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, когда дело доходит до отдыха, они предпочитают самые неожиданные места для этого.

Часто бывает так, что питомец выбирает вещи хозяев в качестве места для сна.

В результате владельцу приходится тратить много времени и усилий на очистку своей любимой одежды от шерсти домашнего питомца. Однако кошка не ложится на вещи просто так. Дело в том, что ей важно, чтобы в доме было больше предметов с ее запахом, чтобы пометить территорию и отпугнуть потенциальных конкурентов. Это также уменьшает риск появления еще одного питомца в доме.

Но можно ли отучить кошку спать на одежде? Это возможно, но с небольшой вероятностью успеха. Тем не менее, всегда можно попробовать создать более комфортные и привлекательные условия для животного. Например, можно утеплить место для сна, положить мягкий плед, который можно сминать, а также предложить старую футболку хозяина в качестве места для отдыха.