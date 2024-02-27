Кошки и подмигивание: зачем домашним питомцам проявлять такую странность

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Подмигивание кошек: таинственные привычки и их объяснения

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Зоосфера

Кошки — это загадочные создания, время от времени проявляющие очень странные привычки. Например, иногда они подмигивают своим хозяевам, будто пытаясь что-то донести. Вот почему кошки могут вести себя таким образом.

Подмигивание кошек: таинственные привычки и их объяснения
Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошка подмигивает человеку

Существует несколько объяснений этому необычному поведению домашнего питомца.

Во-первых, это может быть просто случайностью. Если ваша кошка сделала вид, что подмигнула вам, вероятно, это произошло случайно. Во-вторых, такое поведение может быть связано со строением глаза у кошек. Возможно, у вашего питомца просто пересохла мигательная перепонка, и он моргнул несколько раз, чтобы увлажнить её, и вам показалось, что это был подмигивание. Кроме того, причиной такого подмигивания может быть глазная инфекция.

Однако, если ваша кошка целый день продолжает подмигивать вам, вероятно, ей нужна помощь ветеринара.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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