Кошки и подмигивание: зачем домашним питомцам проявлять такую странность

Подмигивание кошек: таинственные привычки и их объяснения

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — это загадочные создания, время от времени проявляющие очень странные привычки. Например, иногда они подмигивают своим хозяевам, будто пытаясь что-то донести. Вот почему кошки могут вести себя таким образом.

Фото: Wikipedia by George E. Koronaios is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему кошка подмигивает человеку

Существует несколько объяснений этому необычному поведению домашнего питомца.

Во-первых, это может быть просто случайностью. Если ваша кошка сделала вид, что подмигнула вам, вероятно, это произошло случайно. Во-вторых, такое поведение может быть связано со строением глаза у кошек. Возможно, у вашего питомца просто пересохла мигательная перепонка, и он моргнул несколько раз, чтобы увлажнить её, и вам показалось, что это был подмигивание. Кроме того, причиной такого подмигивания может быть глазная инфекция.

Однако, если ваша кошка целый день продолжает подмигивать вам, вероятно, ей нужна помощь ветеринара.