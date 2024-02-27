Кошки и подмигивание: зачем домашним питомцам проявлять такую странность

Кошки — это загадочные создания, время от времени проявляющие очень странные привычки. Например, иногда они подмигивают своим хозяевам, будто пытаясь что-то донести. Вот почему кошки могут вести себя таким образом.
Почему кошка подмигивает человеку
Существует несколько объяснений этому необычному поведению домашнего питомца.
Во-первых, это может быть просто случайностью. Если ваша кошка сделала вид, что подмигнула вам, вероятно, это произошло случайно. Во-вторых, такое поведение может быть связано со строением глаза у кошек. Возможно, у вашего питомца просто пересохла мигательная перепонка, и он моргнул несколько раз, чтобы увлажнить её, и вам показалось, что это был подмигивание. Кроме того, причиной такого подмигивания может быть глазная инфекция.
Однако, если ваша кошка целый день продолжает подмигивать вам, вероятно, ей нужна помощь ветеринара.
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