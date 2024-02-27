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Понимают ли кошки ваше мяукание: Исследования и ответы

Кошачья коммуникация: как понять, что ваш питомец вам сообщает

0:55
Зоосфера

Если у вас есть кошка, вероятно, вы хотя бы раз пытались мяукнуть ей. Может быть, ваш питомец даже ответил вам. Но это ли означает, что он действительно понял вас?

Кошачья коммуникация: как понять, что ваш питомец вам сообщает
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Многие исследования показывают, что взрослые кошки обычно используют мяуканье исключительно для общения с людьми. Между собой они общаются через невербальные сигналы, такие как запахи и жесты. Поскольку человек не воспринимает этот язык, кошкам приходится использовать мяуканье, чтобы привлечь его внимание. Однако это не означает, что ваш кот может полностью понять ваши мяукания. Если ваш питомец отвечает на ваши мяукания, скорее всего, это происходит потому, что в данное время он чего-то от вас хочет.

Тем не менее, кошки отлично чувствуют интонацию, с которой вы говорите. Если вы хотите установить контакт с вашей кошкой, просто говорите с ней спокойным и ласковым голосом.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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