Какие ароматы помогут кошке при стрессе: научный подход

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Успокаивающие ароматы для кошек: эффективное средство при стрессе

1:10
Зоосфера

Если ваша кошка испытывает беспокойство, ее можно успокоить при помощи ароматерапии.

Успокаивающие ароматы для кошек: эффективное средство при стрессе
Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Какие ароматы успокаивают кошек

Если ваш кот испытал стресс, позвольте ему вдохнуть запах ягод или эфирного масла жимолости.

Аромат этого растения оказывает на кошек мощное успокаивающее действие. Однако будьте внимательны: ягоды жимолости ядовиты для кошек, поэтому следите, чтобы питомец не принялся за них. Также можно успокоить кота при помощи эфирного масла лаванды.

Некоторые другие ароматы также могут помочь вашей кошке справиться с нервозностью или стрессом. Например, ароматы мяты или ромашки известны своим успокаивающим эффектом на животных. Вы можете попробовать немного капнуть эти масла в аромалампу или использовать спреи с ароматами, специально разработанными для кошек.

Помимо ароматерапии, обеспечьте своей кошке спокойную обстановку, убедитесь, что она имеет доступ к своему убежищу или любимому месту для отдыха. И, конечно же, обратитесь за помощью к ветеринару, если беспокойство или стресс вашей кошки длится длительное время или усугубляется.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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