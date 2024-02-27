Какие ароматы помогут кошке при стрессе: научный подход

Если ваша кошка испытывает беспокойство, ее можно успокоить при помощи ароматерапии.
Какие ароматы успокаивают кошек
Если ваш кот испытал стресс, позвольте ему вдохнуть запах ягод или эфирного масла жимолости.
Аромат этого растения оказывает на кошек мощное успокаивающее действие. Однако будьте внимательны: ягоды жимолости ядовиты для кошек, поэтому следите, чтобы питомец не принялся за них. Также можно успокоить кота при помощи эфирного масла лаванды.
Некоторые другие ароматы также могут помочь вашей кошке справиться с нервозностью или стрессом. Например, ароматы мяты или ромашки известны своим успокаивающим эффектом на животных. Вы можете попробовать немного капнуть эти масла в аромалампу или использовать спреи с ароматами, специально разработанными для кошек.
Помимо ароматерапии, обеспечьте своей кошке спокойную обстановку, убедитесь, что она имеет доступ к своему убежищу или любимому месту для отдыха. И, конечно же, обратитесь за помощью к ветеринару, если беспокойство или стресс вашей кошки длится длительное время или усугубляется.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.