Кошачьи инстинкты: как питомцы предупреждают о потенциальных несчастьях

Как кошки помогают своим хозяевам: предвестники болезней и угроз

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Издавна считается, что у кошек есть особые способности, выходящие за рамки обычного понимания.

Фото: Unsplash by Bao Menglong

Например, говорят, что кошки обладают способностью предчувствовать болезни и опасности.

Ниже приведены способы, которыми волосатые домашние животные могут предупреждать своих хозяев о потенциальных несчастьях.

Как интерпретировать сигналы, посылаемые кошками:

Если ваш кот упорно ложится на определенное место на вашем теле (например, на ноги, живот или грудь), это может быть сигналом о необходимости проверить состояние этих органов.

Если кошка поднимается на кровать к больному и начинает громко мурлыкать, это может указывать на то, что болезнь скоро минует. Но если она нервничает и мяукает около постели больного, это может быть признаком того, что выздоровление затянется.

Если ваша обычно дружелюбная кошка внезапно становится агрессивной к постороннему гостю, возможно, причина кроется не в кошке, а в самом человеке.