Кошачьи инстинкты: как питомцы предупреждают о потенциальных несчастьях

Издавна считается, что у кошек есть особые способности, выходящие за рамки обычного понимания.
Например, говорят, что кошки обладают способностью предчувствовать болезни и опасности.
Ниже приведены способы, которыми волосатые домашние животные могут предупреждать своих хозяев о потенциальных несчастьях.
Как интерпретировать сигналы, посылаемые кошками:
Если ваш кот упорно ложится на определенное место на вашем теле (например, на ноги, живот или грудь), это может быть сигналом о необходимости проверить состояние этих органов.
Если кошка поднимается на кровать к больному и начинает громко мурлыкать, это может указывать на то, что болезнь скоро минует. Но если она нервничает и мяукает около постели больного, это может быть признаком того, что выздоровление затянется.
Если ваша обычно дружелюбная кошка внезапно становится агрессивной к постороннему гостю, возможно, причина кроется не в кошке, а в самом человеке.
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