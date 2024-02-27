Женский голос и привязанность домашних питомцев: что объясняет это явление

Если домашний питомец проживает в многолюдном семейном окружении, то, как правило, он проявляет большую привязанность к женщине.
Это легко объяснимо.
Дело в том, что женский голос обычно более нежный и высокий по сравнению с мужским. Такой звук более привлекателен для ушей питомца, который чувствительнее реагирует на высокие звуки. Эта особенность анатомии также помогает животному лучше слышать своих детенышей на расстоянии, следить за ними и успешно охотиться на птиц и грызунов. Кроме того, благодаря своему слуху они могут предвидеть природные явления, чтобы своевременно избежать опасности.
Также считается, что женщины в большинстве случаев лучше "чувствуют" кошек и обращаются к ним с большей заботой, например, они осторожно обходят спящих питомцев, чтобы не потревожить их случайно.
Хозяйка чаще проявляет ласку и общается с кошкой, и все это животное оценивает.
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