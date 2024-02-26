Тайны кошачьего поведения: почему кошки царапают мебель и как помочь с этим справиться

Понимая поведение кошек: почему они царапают мебель и обои

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошка не всегда точит когти о мягкую мебель и царапает обои из-за обиды на хозяина. Иногда она делает это, чтобы отметить свою территорию. Каждый питомец имеет свой уникальный запах, и иметь помеченные предметы помогает животному чувствовать себя спокойнее, справляться со стрессом и выздоравливать быстрее.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако возникает вопрос: что может вызвать стресс у кошки в домашних условиях? Например, если в доме появляется новый питомец, кошка может начать царапать мебель и обои, чтобы оставить свой запах на предметах и таким образом справиться с новой ситуацией. Это может быть способом избавления от запаха другого животного, которое было в доме раньше. Кроме того, некоторые запахи, такие как ароматы хлора или аммиака, могут быть неприятны для кошки, и она может начать метить территорию, чтобы "заглушить" эти запахи.

Таким образом, поведение кошки, включающее царапание мебели и обоев, может быть вызвано не только стрессом или нежеланием мстить хозяину, но и естественным стремлением отметить свою территорию и справиться с неприятными запахами в окружающей среде.

Важно учитывать эти факторы при создании комфортной обстановки для кошки в доме. Помеченные предметы, убежища и игрушки могут помочь снизить стресс и предотвратить нежелательное поведение. Кроме того, регулярное уход за когтями и предоставление специальных мест для точения когтей также могут помочь управлять этими естественными поведенческими проявлениями у кошки.