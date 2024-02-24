Секреты кошачьей коммуникации: разгадываем тайны мурлыканья

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Понимание кошачьего языка: почему наши пушистые друзья мурлыкают в ответ

1:19
Зоосфера

Многие любители кошек, время от времени общаясь со своими питомцами, услышат в ответ на свои слова знакомое "мяу". Для некоторых это просто звук, несущий в себе лишь просьбу о внимании, без скрытого смысла. Другие же убеждены, что их пушистые друзья пытаются выразить свои мысли на своем собственном языке.

Понимание кошачьего языка: почему наши пушистые друзья мурлыкают в ответ
Фото: Wikipedia by Jon Sullivan

Кошки, живущие долго вместе с людьми, могут запоминать определенные фразы, особенно если они часто повторяются. Они также способны различать интонацию, с которой говорит человек.

Считается, что мяуканье в ответ кошки пытаются передать свои текущие чувства и настроения. Однако, вероятно, эти чувства не обязательно связаны с тем, что говорит хозяин. Скорее всего, питомец просто старается поддержать контакт на своем уровне восприятия.

Есть мнение, что кошки могут использовать свое мяуканье как способ манипуляции. Они могут помнить, что ранее положительная реакция хозяина на их мурлыканье привела к приятным последствиям, таким как еда или ласка, и поэтому они применяют этот "трюк" снова.

Самым распространенным и общепринятым объяснением ответного мяуканья кошек является попытка выразить свои потребности. Если питомец не может самостоятельно удовлетворить свои потребности, он обращается за помощью к человеку.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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