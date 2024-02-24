Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать дискомфорта: пять эффективных методов управления собачьими привычками
Ароматерапия: парфюмированные кремы для рук, в которых идеально все
Два отличных сорта абрикоса
Растяжка трицепса от веса тела
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Удивительные способности собак: что делает их настоящими гениями

Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными

0:53
Зоосфера

Собаки считаются одними из наиболее интеллектуальных существ на Земле. Но многие из их удивительных способностей остаются незамеченными. Давайте рассмотрим необычные навыки наших верных четырехногих друзей.

Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фото: Wikipedia by denae_andrew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собаки могут понимать указания на объекты, что является редким для животных. Они способны различать, когда им указывают на что-то.

Интересно, что собаки также могут понимать, когда человек не видит определенные объекты. Например, если собака хочет достать что-то со стола, но ей запрещено, она подождет, пока человек отвлечется, и только тогда попытается украсть закуску. Это свидетельствует о высокой степени доверия к человеку.

Также собаки могут проявлять ревность. Например, во время прогулки не стоит обращать внимание на других собак, так как ваш питомец может негативно отреагировать на это агрессией.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Эти шикарные многолетники станут изысканными украшениями сада: неприхотливы в уходе и хорошо растут в любом саду

Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.

Шикарные многолетники для любого сада
Изысканный внешний вид: особенности пяти уникальных пород кошек
Кошачьи капризы: породы, выделяющиеся своим уникальным характером и внешностью
Салат "Министерский": удивите ваших мужчин на 23 февраля изысканной закуской
Российским военнослужащим удалось ликвидировать офицера Вооруженных сил Украины Дмитрия Коваля
У Работино ВС РФ выдавили ВСУ за "линию Суровикина", боевики бежали из Ласточкино Дмитрий Плотников Сенатор Рогозин: для зачистки Украины нужно применять самое могущественное оружие Олег Володин Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк
Чудом выжили: российские бойцы войск "Центр" ушли на багги от дрона ВСУ в Авдеевке
Об этом действии часто забывают водители, которые моют свою машину зимой
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Сводка с фронта: под Авдеевку ВСУ бросили лучших "дронов", ВС РФ зашли в Красное
Последние материалы
Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными
Фильм "Анатомия падения" удостоился премии "Сезар"
Военный эксперт Подопригора: Россия поставлена в ситуацию, когда она не может проиграть
Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова, Расторгуева
Мистические способности кошек: предчувствие смерти хозяев
Оксана Самойлова рассказала, что не воспитывает своих детей белоручками
Психолог Игонина призвала благодарить нужно даже за "неудачные" подарки
RPG игра Baldur's Gate 3 набирает обороты по популярности
За своё выступление Тимати получает больше 5 миллионов рублей
Insider: сорт бананов Cavendish может исчезнуть из-за грибкового заболевания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников