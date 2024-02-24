Удивительные способности собак: что делает их настоящими гениями

Необычные навыки собак: что делает их умными и внимательными

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки считаются одними из наиболее интеллектуальных существ на Земле. Но многие из их удивительных способностей остаются незамеченными. Давайте рассмотрим необычные навыки наших верных четырехногих друзей.

Фото: Wikipedia by denae_andrew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Собаки могут понимать указания на объекты, что является редким для животных. Они способны различать, когда им указывают на что-то.

Интересно, что собаки также могут понимать, когда человек не видит определенные объекты. Например, если собака хочет достать что-то со стола, но ей запрещено, она подождет, пока человек отвлечется, и только тогда попытается украсть закуску. Это свидетельствует о высокой степени доверия к человеку.

Также собаки могут проявлять ревность. Например, во время прогулки не стоит обращать внимание на других собак, так как ваш питомец может негативно отреагировать на это агрессией.