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Кошачьи привычки: почему кошки предпочитают пить воду с лапой и как это влияет на здоровье

Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой

2:03
Зоосфера

Для многих кошек пить воду — это простой процесс. Они подходят к миске с водой, опускают морду и высовывают язык, чтобы немного попить.

Разгадка тайны: почему кошки предпочитают опускать лапу в миску с водой
Фото: Wikipedia by Dcoetzee

Однако для некоторых кошек передняя лапа становится жизненно важным инструментом, когда возникает жажда.

Некоторые кошки опускают лапу в воду, а затем используют ее почти так, будто лижут мороженое.

Эксперты назвали несколько причин такого поведения.

  • Дискомфорт в области усов. Усы на морде кошки очень чувствительны. Они имеют более глубокие корни, чем обычные волосы, и богаты нервными окончаниями. Если миска для воды слишком мала или глубока, усы могут сгибаться, вызывая дискомфорт, когда кошка наклоняет голову, чтобы попить. Чтобы избежать этого, кошка предпочтет использовать лапу.

Рекомендация: Подберите широкую миску, чтобы усы кошки могли свободно поместиться. Лучше выбрать неглубокую широкую чашу, которую можно регулярно наполнять, чтобы избежать необходимости частой замены воды.

  • Проверка глубины. Кошка может использовать лапу, чтобы проверить глубину воды. Это может произойти, если миска наполняется нестабильно или нерегулярно.

Рекомендация: Поддерживайте стабильный уровень воды в миске и регулярно чистите ее.

  • Размещение миски для воды. Если миска стоит у стены, где кошке приходится стоять спиной к комнате, чтобы попить, она может предпочесть использовать лапу, чтобы не чувствовать себя уязвимой.

Рекомендация: Разместите миску так, чтобы кошке было удобнее пить, и убедитесь, что есть несколько мисок в разных местах дома.

  • Игровое поведение. Кошки могут использовать лапу в воде для развлечения. Они могут начать это поведение, когда замечают движение в воде или когда им скучно.

Рекомендация: Обеспечьте кошке разнообразные игры и занятия, чтобы снизить скучную рутину.

Важно поддерживать интерес кошки к играм и убедиться, что у нее всегда есть свежая вода в миске.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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