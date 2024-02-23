Кошачьи привычки: почему кошки предпочитают пить воду с лапой и как это влияет на здоровье

Для многих кошек пить воду — это простой процесс. Они подходят к миске с водой, опускают морду и высовывают язык, чтобы немного попить.
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Однако для некоторых кошек передняя лапа становится жизненно важным инструментом, когда возникает жажда.
Некоторые кошки опускают лапу в воду, а затем используют ее почти так, будто лижут мороженое.
Эксперты назвали несколько причин такого поведения.
Дискомфорт в области усов. Усы на морде кошки очень чувствительны. Они имеют более глубокие корни, чем обычные волосы, и богаты нервными окончаниями. Если миска для воды слишком мала или глубока, усы могут сгибаться, вызывая дискомфорт, когда кошка наклоняет голову, чтобы попить. Чтобы избежать этого, кошка предпочтет использовать лапу.
Рекомендация: Подберите широкую миску, чтобы усы кошки могли свободно поместиться. Лучше выбрать неглубокую широкую чашу, которую можно регулярно наполнять, чтобы избежать необходимости частой замены воды.
Проверка глубины. Кошка может использовать лапу, чтобы проверить глубину воды. Это может произойти, если миска наполняется нестабильно или нерегулярно.
Рекомендация: Поддерживайте стабильный уровень воды в миске и регулярно чистите ее.
Размещение миски для воды. Если миска стоит у стены, где кошке приходится стоять спиной к комнате, чтобы попить, она может предпочесть использовать лапу, чтобы не чувствовать себя уязвимой.
Рекомендация: Разместите миску так, чтобы кошке было удобнее пить, и убедитесь, что есть несколько мисок в разных местах дома.
Игровое поведение. Кошки могут использовать лапу в воде для развлечения. Они могут начать это поведение, когда замечают движение в воде или когда им скучно.
Рекомендация: Обеспечьте кошке разнообразные игры и занятия, чтобы снизить скучную рутину.
Важно поддерживать интерес кошки к играм и убедиться, что у нее всегда есть свежая вода в миске.
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