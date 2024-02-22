Мурлыканье перед сном: почему коты так делают и как это помогает

Зачем коты мурлыкают перед сном: тайны и преимущества

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство котов радуют своих владельцев приятным мурлыканьем. Этот звук обычно воспринимается как показатель того, что животное чувствует себя комфортно и удовлетворено жизнью. Хотя эксперты согласны с этим объяснением, они также указывают на другие возможные причины.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему коты любят мурлыкать перед сном? Обычно это можно объяснить двумя способами. Первая причина связана с удовольствием и наслаждением. Часто коты начинают мурлыкать перед сном после еды, так как это приносит им удовольствие и помогает расслабиться, ускоряя засыпание. Также кот может почувствовать, что его владельцу не спится из-за дискомфорта или боли. В этом случае питомец старается утешить или поддержать своего хозяина, прижимаясь к проблемной зоне и издавая мурлыкающие звуки.

Известно, что звуки мурлыканья помогают уменьшить боль и дискомфорт. Кроме того, они способствуют более легкому засыпанию и помогают бороться с бессонницей. Поэтому совместный сон с котом может быть полезным для вашего здоровья.