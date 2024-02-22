Дети и питомцы: как общение с животными влияет на качество сна

Известно, что иметь домашних животных приносит только пользу развитию ребенка. Однако некоторые родители придерживаются взглядов, которые запрещают детям спать вместе с питомцами.
Однако последние исследования канадских ученых показали, что такие опасения необоснованы.
Оказалось, что общение с домашними животными не только повышает настроение у детей, но также улучшает качество их.
Отмечено, что если рядом с ребенком спит домашний питомец, то сон детей глубокий и полноценный. В рамках исследования "Здоровое сердце" ученые изучали взаимосвязь между стрессом у детей и качеством сна, а также влияние домашних животных на циркадные ритмы.
Дети, которые имели домашних животных, были под наблюдением. Участники были разделены на группы в зависимости от того, спали ли они регулярно с питомцами, делали это иногда или никогда не спали вместе с животными. Во время сна измерялись мозговые волны детей.
В результате выяснилось, что дети из первой группы имели наиболее качественный и комфортный сон, что, по мнению экспертов, объясняется близкой дружбой с питомцем.
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