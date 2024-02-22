Уксус, цитрус и не только: нежелательные ароматы для кошек

У кошек имеется высокоразвитое обоняние, благодаря чему они очень чувствительны к ароматам.
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Владельцы кошек часто используют определенные запахи, чтобы отучить своих питомцев от нежелательного поведения, такого как неправильное использование туалета или порча огорода.
Эксперты утверждают, что кошки могут негативно реагировать на различные интенсивные запахи, поскольку они воспринимают их сильнее, чем люди.
Существует список ароматов, которые не нравятся большинству кошек:
Известно, что кошки не любят цитрусовые ароматы, включая свежие фрукты, эфирные масла, освежители воздуха и средства гигиены. Их можно использовать, чтобы предотвратить кошку от использования туалета в неподходящем месте, например, разместив корки апельсина или лимона поблизости.
Кошки не выносят резкий запах уксуса, и владельцы часто используют его в воспитательных целях.
Большинство эфирных масел не нравятся кошкам, поэтому они не оценят ваши ароматерапевтические сеансы.
Кошки не переносят запах сигаретного дыма и алкоголя, а также ароматы бытовой химии.
Некоторые растения также не приятны для кошек, особенно если они имеют резкий запах, например, полынь, мята или мелисса.
Кошки могут игнорировать свой лоток, если он не чистится достаточно часто. Чтобы выразить свое недовольство, они могут выбрать для справления нужды неожиданное место.
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