Кошки и их ритуалы ухода: почему гигиена играет важную роль

Существуют много легенд об особой чистоплотности кошек. И это неудивительно, ведь эти удивительные создания по-настоящему наслаждаются процессом прихорашивания, тщательно вылизывая не только свою шерсть, но и ухи, глаза, когти и хвост.
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Если в доме живут две кошки или больше, можно увидеть забавное зрелище: они поочередно ухаживают друг за другом. Хотя иногда это сопровождается игривыми укусами или дракой, в большинстве случаев это проявление заботы и любви.
Почему же кошки так уделяют внимание гигиене?
Это врожденный инстинкт. Даже старая или больная кошка всегда проводит некоторый уход за собой: лакает лапы, бока, живот после еды. А если кошек двое, то они помогают друг другу в достижении более труднодоступных мест, таких как спина, хвост и холки. Гибкость кошек позволяет им достичь различных уголков своего тела, но взаимное облизывание более эффективно и приятно.
Вылизывание друг друга — признак доверия. Обычно кошки, которые ласкают друг друга, дружат и проводят время вместе без конфликтов. Если одна кошка не доверяет другой, она может предпочесть держаться в стороне.
Обмен запахами. Обоняние у кошек очень развито, и они могут определить знакомый запах. Если кошка чувствует аромат знакомого сородича, она чувствует себя спокойно. Но если появляется незнакомая кошка, это может вызвать беспокойство и внимание.
Кошки заботятся о своей гигиене не только ради чистоты, но и потому, что им это нравится. Они проводят ритуал ухода за собой как минимум раз в день, иногда даже чаще, особенно в жару. Это демонстрирует их любовь к себе и окружающим, а также помогает им оставаться в хорошей форме и чистоте.
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