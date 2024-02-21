Эгоисты или защитники: почему кошки ревнуют к собакам

Кошачья ревность: что стоит знать владельцам питомцев

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прежде всего, важно осознать, что ревность у человека и у кошки существенно различается.

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У животных отсутствуют глубокие эмоциональные переживания, поскольку их поведение определяется другими чувствами.

Исследователи выяснили, что заставляет кошку испытывать ревность по отношению к собаке и к хозяину. Их выводы могут удивить многих.

Не является секретом, что кошки — это настоящие эгоисты, которые заботятся только о своем комфорте и благополучии. Поэтому причина кошачьей ревности сводится к одному: животное опасается, что кто-то другой может попытаться забрать их территорию и еду, необходимую для выживания. Эта проблема усугубляется тем, что многие собаки действительно пытаются похитить еду у кошки.

Если вы стремитесь к тому, чтобы ваши питомцы подружились, важно обеспечить каждому свое личное пространство для приема пищи, свободное от "нападок" со стороны других животных.