Укрепляем здоровье вашего четвероногого друга: назван правильный рацион

Правильное питание: какие овощи подходят для рациона вашей собаки

0:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы заботитесь о благополучии вашего четвероногого друга, важно обратить внимание на качество его рациона. Эксперты рекомендуют включать овощи в основной рацион. Однако не все овощи подходят для кормления животных.

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Давайте разберем, какие конкретно овощи должны быть в рационе вашего питомца.

Какие овощи безопасны для собаки:

Брокколи следует давать питомцу в умеренных количествах и нечасто, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.

следует давать питомцу в умеренных количествах и нечасто, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой. В ограниченном количестве полезна брюссельская капуста , богатая антиоксидантами.

, богатая антиоксидантами. Морковь — отличное угощение для здоровья зубов.

— отличное угощение для здоровья зубов. В рацион собаки также можно включать сельдерей , который содержит витамины А, В и С.

, который содержит витамины А, В и С. Листья шпината , зеленая фасоль и огурцы хорошо дополнят и разнообразят рацион вашего питомца.

, и хорошо дополнят и разнообразят рацион вашего питомца. Однако следует избегать лука в рационе собаки, а также чеснока и авокадо, так как они могут негативно сказаться на здоровье животного.