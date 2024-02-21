Укрепляем здоровье вашего четвероногого друга: назван правильный рацион

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Правильное питание: какие овощи подходят для рациона вашей собаки

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Зоосфера

Если вы заботитесь о благополучии вашего четвероногого друга, важно обратить внимание на качество его рациона. Эксперты рекомендуют включать овощи в основной рацион. Однако не все овощи подходят для кормления животных.

Правильное питание: какие овощи подходят для рациона вашей собаки
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Давайте разберем, какие конкретно овощи должны быть в рационе вашего питомца.

Какие овощи безопасны для собаки:

  • Брокколи следует давать питомцу в умеренных количествах и нечасто, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.
  • В ограниченном количестве полезна брюссельская капуста, богатая антиоксидантами.
  • Морковь — отличное угощение для здоровья зубов.
  • В рацион собаки также можно включать сельдерей, который содержит витамины А, В и С.
  • Листья шпината, зеленая фасоль и огурцы хорошо дополнят и разнообразят рацион вашего питомца.
  • Однако следует избегать лука в рационе собаки, а также чеснока и авокадо, так как они могут негативно сказаться на здоровье животного.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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