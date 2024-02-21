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Открытие ученых: кошачья страсть к коробкам раскрывает новые горизонты

Как кошки помогли ученым сделать неожиданное открытие о своих пристрастиях

Зоосфера

Необычная страсть кошек к различным коробкам послужила отправной точкой для нового открытия, которое сделали ученые.

Как кошки помогли ученым сделать неожиданное открытие о своих пристрастиях
Фото: Wikipedia by Windell Oskay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Замечено не только исследователями, но и многими обычными наблюдателями, что кошки, увидев коробку, непременно в нее залезут. Это поведение связывается с тем, что в коробке животное чувствует себя уютно и защищенно.

Однако кошек привлекают не только коробки, но и простые фигуры на полу, такие как квадраты или прямоугольники.

Эксперты заметили, что часто кошки садятся просто внутри нарисованного квадрата на полу, даже если это просто контур изолентой. Вдохновленные этим наблюдением, исследователи провели интересный эксперимент, используя так называемый "квадрат Канижа", который представляет собой лишь набор углов без видимых сторон. Результаты показали, что кошки способны мысленно дополнять очертания фигуры невидимыми линиями, подобно людям.

Это подтверждает гипотезу о том, что для кошек такие "домики" представляют собой место безопасности.

Дальнейшие наблюдения показали, что кошки реагируют на любые очертания квадрата, даже если они созданы на полу с помощью изоленты или других предметов, что демонстрирует их способность воспринимать иллюзорные фигуры как реальные.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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