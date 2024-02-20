Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Германии анонсирован первый ИИ-смартфон без приложений
Глава КПРФ Зюганов предположил, кому была выгодна смерть Навального
Арестович: "Через полгода на Украине американцу или европейцу будут плевать в лицо"
Швеция передаст Украине 700 миллионов долларов
Командир «Ахмата» Алаудинов предположил, когда завершится СВО
Эксперт Сергей Склизков рассказал о выборе лыжного снаряжения для конькового хода
Врач Мясников прокомментировал возможность подхватить болезнь через сиденье унитаза
Пряная курица: тушится на сковороде с кокосовым молоком, перцем и чесноком
Эксперт рассказал, чем Украина компенсирует нехватку артиллерийских снарядов
Безопасность вашей собаки: что не стоит включать в рацион

Как составить безопасный рацион для собаки: рекомендации для начинающих

1:07
Зоосфера

Если вы впервые решили завести собаку, то важно тщательно обдумать составление её рациона. Это необходимо потому, что многие продукты, привычные для людей, могут представлять угрозу для здоровья и даже жизни вашего питомца, при этом некоторые из них могут показаться безвредными.

Как составить безопасный рацион для собаки: рекомендации для начинающих
Фото: Wikipedia by Morten Skovgaard is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Список наиболее опасных продуктов включает в себя:

  • Изюм и виноград считаются экспертами одними из самых опасных для собак. Они могут стать ядом для животного, поэтому лучше их скрывать от доступа питомца.
  • Для человека авокадо — суперфуд, но для собак оно может стать серьезной угрозой. Поэтому рекомендуется немедленно выбрасывать остатки этого продукта после употребления.
  • Продукты на основе какао могут быть смертельно опасными для собаки, поэтому не следует давать ей шоколад или другие подобные продукты.
  • Лук и чеснок, используемые в приготовлении блюд, могут вызвать серьезное отравление у собаки, поэтому не стоит кормить питомца едой со своего стола.
  • Также важно учитывать, что мусор следует выбрасывать в безопасное место, чтобы собака случайно не съела что-то опасное.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
3 простых секрета идеальных кухонных полотенец: как легко избавиться от пятен - рассказываем
Последние материалы
Победитель выборов в Нидерландах выступил против беженцев из Украины
Автоэксперт Рязанов рассказал о падении популярности полноприводных автомобилей
В Волгоградской области в поле упал неизвестный объект
Илон Маск: "Тысячи мальчишек погибли ни за что"
Какие растения вытеснят сныть и одуванчики
Музыкант Майданов считает, что поездка Киркорова в Донбасс была слишком радикальным поступком
В Екатеринбурге в библиотеке Дома офицеров устроили БДСМ-вечеринку
Самолёт экстренно сел в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка на борту
Диетологи рассказали, что орехи помогут похудеть в области талии
Игра Skull and Bones оказалась провальной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников