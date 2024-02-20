Безопасность вашей собаки: что не стоит включать в рацион

Если вы впервые решили завести собаку, то важно тщательно обдумать составление её рациона. Это необходимо потому, что многие продукты, привычные для людей, могут представлять угрозу для здоровья и даже жизни вашего питомца, при этом некоторые из них могут показаться безвредными.
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Список наиболее опасных продуктов включает в себя:
Изюм и виноград считаются экспертами одними из самых опасных для собак. Они могут стать ядом для животного, поэтому лучше их скрывать от доступа питомца.
Для человека авокадо — суперфуд, но для собак оно может стать серьезной угрозой. Поэтому рекомендуется немедленно выбрасывать остатки этого продукта после употребления.
Продукты на основе какао могут быть смертельно опасными для собаки, поэтому не следует давать ей шоколад или другие подобные продукты.
Лук и чеснок, используемые в приготовлении блюд, могут вызвать серьезное отравление у собаки, поэтому не стоит кормить питомца едой со своего стола.
Также важно учитывать, что мусор следует выбрасывать в безопасное место, чтобы собака случайно не съела что-то опасное.
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