Новое открытие: кошки тоже улыбаются

Секреты кошачьей улыбки: открываем правду об эмоциях питомцев

0:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мы привыкли думать, что улыбка обязательно связана с движением губ, однако это утверждение не совсем точно.

Фото: Wikipedia by Saving Public Ryan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Улыбка — это проявление дружелюбия, доступное различным животным способом.

Немногие знают, что домашние кошки тоже могут улыбаться, как выяснили исследователи из Великобритании и опубликовали свои исследования в зарубежном научном издании. Оказывается, кошка может медленно щурить глаза, чтобы показать свою доброжелательность к себе подобным или даже к человеку. Таким образом, владельцы кошек могут использовать этот прием, чтобы укрепить связь со своими питомцами. Более того, этот трюк может даже обаять чужую кошку.

В ходе экспериментов было выяснено, что после такого визуального контакта с человеком животное становится более дружелюбным к нему.

Этот вид "приветствия" универсален, поэтому можно опробовать его даже на уличных кошках, чтобы "подточить мастерство".