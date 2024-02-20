Новое открытие: кошки тоже улыбаются

Мы привыкли думать, что улыбка обязательно связана с движением губ, однако это утверждение не совсем точно.
Улыбка — это проявление дружелюбия, доступное различным животным способом.
Немногие знают, что домашние кошки тоже могут улыбаться, как выяснили исследователи из Великобритании и опубликовали свои исследования в зарубежном научном издании. Оказывается, кошка может медленно щурить глаза, чтобы показать свою доброжелательность к себе подобным или даже к человеку. Таким образом, владельцы кошек могут использовать этот прием, чтобы укрепить связь со своими питомцами. Более того, этот трюк может даже обаять чужую кошку.
В ходе экспериментов было выяснено, что после такого визуального контакта с человеком животное становится более дружелюбным к нему.
Этот вид "приветствия" универсален, поэтому можно опробовать его даже на уличных кошках, чтобы "подточить мастерство".
Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.