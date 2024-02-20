Собака как помощник в борьбе с лишним весом: регулярные прогулки и здоровый образ жизни

Совместное проживание с собакой: как это влияет на человека и его здоровье

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака не просто домашний питомец, а скорее полноправный член семьи, который приносит глубокие эмоциональные связи.

Фото: Wikipedia by denae_andrew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Совместное проживание с питомцем оказывает значительное влияние на человека.

Кроме того, воздействие на организм исключительно положительное.

Какие изменения следует ожидать:

В случае склонности к полноте или лишнему весу, ваш пес будет поддержкой в борьбе с этими проблемами. Поскольку собакам требуется регулярные выгулы 2-3 раза в день, вы не сможете просто бездельничать на диване. С правильным подходом, вы сможете достигнуть рекомендуемого уровня активности, совершив необходимые 10 тысяч шагов в день.

Также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы. Этот уровень физической активности помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Цвет лица заметно улучшается, поскольку вы будете проводить больше времени на свежем воздухе.

Прогулки и взаимодействие со собакой являются отличной профилактикой депрессии и эффективным способом снятия стресса.

Мало кто знает, что наличие спящей поблизости собаки может положительно сказываться на качестве сна человека. Поэтому владелец чувствует себя более отдохнувшим и энергичным.