Собака как помощник в борьбе с лишним весом: регулярные прогулки и здоровый образ жизни

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Совместное проживание с собакой: как это влияет на человека и его здоровье

1:15
Зоосфера

Собака не просто домашний питомец, а скорее полноправный член семьи, который приносит глубокие эмоциональные связи.

Совместное проживание с собакой: как это влияет на человека и его здоровье
Фото: Wikipedia by denae_andrew is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Совместное проживание с питомцем оказывает значительное влияние на человека.

Кроме того, воздействие на организм исключительно положительное.

Какие изменения следует ожидать:

  • В случае склонности к полноте или лишнему весу, ваш пес будет поддержкой в борьбе с этими проблемами. Поскольку собакам требуется регулярные выгулы 2-3 раза в день, вы не сможете просто бездельничать на диване. С правильным подходом, вы сможете достигнуть рекомендуемого уровня активности, совершив необходимые 10 тысяч шагов в день.
  • Также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы. Этот уровень физической активности помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний.
  • Цвет лица заметно улучшается, поскольку вы будете проводить больше времени на свежем воздухе.
  • Прогулки и взаимодействие со собакой являются отличной профилактикой депрессии и эффективным способом снятия стресса.
  • Мало кто знает, что наличие спящей поблизости собаки может положительно сказываться на качестве сна человека. Поэтому владелец чувствует себя более отдохнувшим и энергичным.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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