Собака как помощник в борьбе с лишним весом: регулярные прогулки и здоровый образ жизни

Собака не просто домашний питомец, а скорее полноправный член семьи, который приносит глубокие эмоциональные связи.
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Совместное проживание с питомцем оказывает значительное влияние на человека.
Кроме того, воздействие на организм исключительно положительное.
Какие изменения следует ожидать:
В случае склонности к полноте или лишнему весу, ваш пес будет поддержкой в борьбе с этими проблемами. Поскольку собакам требуется регулярные выгулы 2-3 раза в день, вы не сможете просто бездельничать на диване. С правильным подходом, вы сможете достигнуть рекомендуемого уровня активности, совершив необходимые 10 тысяч шагов в день.
Также улучшается функционирование сердечно-сосудистой системы. Этот уровень физической активности помогает предотвратить развитие серьезных заболеваний.
Цвет лица заметно улучшается, поскольку вы будете проводить больше времени на свежем воздухе.
Прогулки и взаимодействие со собакой являются отличной профилактикой депрессии и эффективным способом снятия стресса.
Мало кто знает, что наличие спящей поблизости собаки может положительно сказываться на качестве сна человека. Поэтому владелец чувствует себя более отдохнувшим и энергичным.
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