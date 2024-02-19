Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорт "Юбилейный Тарасенко" отличается урожайностью
Группа российских туристов угнала яхту в Карибском море
Драма "Лёд-3" возглавила рейтинги кинопроката в России и странах СНГ
Декана УрФУ и элитного педагога-психолога поймали на кинки-пати в Екатеринбурге
Dagsavisen: в Норвегии обнаружены золотые листки с детальными изображениям богов
Роспотребнадзор признал продукты без глютена менее полезными
Нанопластика волос: что это такое, плюсы и минусы процедуры
Как выбрать качественную колбасу?
Президент Владимир Зеленский с генералами объезжает штабы управления ВСУ
Какие опасности воспринимают кошки и почему

Страх кошек перед пауками и огурцами: научное обоснование

1:16
Зоосфера

Кошки не являются животными без страха, так как они осознают свои ограничения и понимают потенциальные опасности, которые им угрожают. Тем не менее, их страх перед незнакомыми людьми или собаками легко объясним.

Страх кошек перед пауками и огурцами: научное обоснование
Фото: openverse by Sean MacEntee is licensed under CC BY 2.0

Размер человека значительно превосходит размер кошки, что делает его потенциально опасным для этого животного. Кроме того, у кошек и собак сложные взаимоотношения, основанные на долгой истории взаимодействия и различиях в интерпретации языка тела, что приводит к трудностям в общении.

Также практически все кошки испытывают страх перед пауками и огурцами, что может показаться странным на первый взгляд. Однако есть простое объяснение этому поведению. Исследователи утверждают, что это связано с сильно развитыми у кошек инстинктами и наследственной памятью.

В древние времена пауки были значительно крупнее и более опасны, чем их современные потомки, и могли представлять угрозу для таких маленьких существ, как кошки. Этот страх сохранился на протяжении времени.

Относительно огурцов ситуация аналогична. Длинный и цельный огурец напоминает кошке змею, которая может застыть, чтобы заманить свою добычу, что вызывает у кошек страх и агрессию.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Какие растения нельзя сажать рядом с огурцами

Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.

Огурцы не любят эти растения
Правила соседства для роз: избегайте ошибок при высадке соседних растений
Розы просто не терпят соседства с этими растениями, и вы никогда не получите прекрасного цветения цариц сада
Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры
Откройте для себя волшебство вкуса: легкий рецепт салата со свеклой и черносливом
ВС РФ под Работиным вернулись на "линию Суровикина" Любовь Степушова США до сих пор пытаются скопировать советские военные технологии 1980-х годов Дмитрий Плотников Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Счастью нет предела: назван возраст, когда человек наиболее удовлетворен своей жизнью
Включите в свой рацион полезную тыкву: эти пять способов помогут её съесть
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Какое вооружение стало главным у ВС России? Отвечает военный эксперт Подопригора
Последние материалы
Диетолог Попова рассказала, чем полезны протеиновые батончики
Страх кошек перед пауками и огурцами: научное обоснование
Ремонтник-профессионал посоветовал при покупке квартиры опросить соседей
Диетолог Шахова рекомендует есть манго и шпинат для здоровья волос
Учёные из Нидерландов и Франции исследовали влияние кофе на профилактику рака кишечника
МИД ФРГ: новые санкции против РФ
Глава МИД Латвии объяснил свой мрачный вид в Мюнхене ситуацией на Украине
Липецкая фабрика "Рошен" экс-президента Украины Порошенко перешла в собственность России
34 региона, более 1200 выполненных задач и десятки спасенных жизней: кинологическое направление "ЛизаАлерт" подвело итоги года
Певица Максим сфотографировалась в объятиях огромного медведя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников