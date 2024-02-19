Как распознать, что ваша кошка обижена: ключевые признаки

Сигналы недовольства кошки: признаки, на которые нужно обратить внимание

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже если вы безмерно любите свою кошку, это не гарантирует, что вы не сможете её задеть. Конечно, заботливый хозяин не старается нанести вред специально, но у животных своя логика.

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Более того, кошки проявляют своё недовольство по-своему.

Эксперты выделили основные признаки разногласий между человеком и питомцем:

Ваша любимица стала чаще прятаться в укромных местах для отдыха, где её никто не сможет беспокоить. Это изменение происходит внезапно. Кстати, если кошка постоянно прячется от вас в шкафу или под диваном, это может свидетельствовать о её постоянном стрессе, что вредно для её здоровья.

Кошка начинает чаще подходить и внимательно рассматривать вас. Если это происходит из-за любви, она может мурлыкать и медленно моргать.

Если же она подходит к вам из-за голода или жажды, она начнёт мяукать.

Ещё одна возможная реакция на обиду: животное просто игнорирует своего хозяина, стараясь проводить с ним меньше времени.