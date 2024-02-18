Ужас в поселке Шаликово: собаки нападают на детей. Что скрывает местная пенсионерка?

Бродячие собаки продолжают терроризировать жителей Шаликово под Можайском

Жители поселка Шаликово под Можайском выражают озабоченность из-за проблемы бродячих собак, населяющих их населенный пункт. Стая, состоящая из около 20 животных, вызывает опасения у местных жителей из-за нападений на людей, включая детей, и случаи укусов. Представители инициативной группы обращались во власти с просьбой решить эту проблему, но пока безрезультатно.

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В ответ на обращения граждан в администрации Можайского округа утверждают, что проводится отлов бродячих собак, однако местные жители продолжают сообщать о наличии животных на территории. Одной из ключевых фигур в этой истории является пожилая женщина, проживающая в поселке, которой приписывают разведение собак и выпуск на улицу. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

Случай с бродячими собаками в Шаликово находится на рассмотрении в региональном Минсельхозе, и проводится оценка достоверности информации. Запрос также был направлен в ОМВД РФ по Можайскому округу. Ситуация продолжает оставаться напряженной, а жители ожидают дальнейших действий от властей для решения проблемы.