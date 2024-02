Ужас в поселке Шаликово: собаки нападают на детей. Что скрывает местная пенсионерка?

Жители поселка Шаликово под Можайском выражают озабоченность из-за проблемы бродячих собак, населяющих их населенный пункт. Стая, состоящая из около 20 животных, вызывает опасения у местных жителей из-за нападений на людей, включая детей, и случаи укусов. Представители инициативной группы обращались во власти с просьбой решить эту проблему, но пока безрезультатно.

Фото: Wikipedia by Elf is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported