Жители поселка Шаликово под Можайском выражают озабоченность из-за проблемы бродячих собак, населяющих их населенный пункт. Стая, состоящая из около 20 животных, вызывает опасения у местных жителей из-за нападений на людей, включая детей, и случаи укусов. Представители инициативной группы обращались во власти с просьбой решить эту проблему, но пока безрезультатно.
В ответ на обращения граждан в администрации Можайского округа утверждают, что проводится отлов бродячих собак, однако местные жители продолжают сообщать о наличии животных на территории. Одной из ключевых фигур в этой истории является пожилая женщина, проживающая в поселке, которой приписывают разведение собак и выпуск на улицу. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".
Случай с бродячими собаками в Шаликово находится на рассмотрении в региональном Минсельхозе, и проводится оценка достоверности информации. Запрос также был направлен в ОМВД РФ по Можайскому округу. Ситуация продолжает оставаться напряженной, а жители ожидают дальнейших действий от властей для решения проблемы.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.