Выбираете котёнка? Коротко о 3 самых умных и загадочных породах, элемент таинственности всегда будет в доме

Загадочные умы: самые умные породы кошек

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Принято считать, что среди домашних животных только собаки обладают высоким уровнем интеллектуального развития. Однако по многим показателям кошки ничем не уступают.

Фото: flickr. com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Миф о кошачьей глупости

Просто из-за разницы в поведении прекрасные любимицы не всегда желают демонстрировать свой ум и навыки.

Сфинкс — загадочные умения

Сама внешность этой кошки указывает на то, что животное является весьма необычным.

Сфинксы быстро проходят процесс обучения и адаптации, анализируя поведение владельца.

Бенгальская кошка — дикий ум в домашних стенах

Бенгалы, произошедшие от диких кошек, считаются невероятно умными.

Могут обучаться командам и проявлять проказы из-за отсутствия интеллектуальной нагрузки.

Сиамская кошка — преданность и умение адаптироваться

Сиамские кошки преданны и умны, быстро понимают расстановку сил в семье и легко адаптируются к новым условиям.