Принято считать, что среди домашних животных только собаки обладают высоким уровнем интеллектуального развития. Однако по многим показателям кошки ничем не уступают.
Миф о кошачьей глупости
Просто из-за разницы в поведении прекрасные любимицы не всегда желают демонстрировать свой ум и навыки.
Сфинкс — загадочные умения
Сама внешность этой кошки указывает на то, что животное является весьма необычным.
Сфинксы быстро проходят процесс обучения и адаптации, анализируя поведение владельца.
Бенгальская кошка — дикий ум в домашних стенах
Бенгалы, произошедшие от диких кошек, считаются невероятно умными.
Могут обучаться командам и проявлять проказы из-за отсутствия интеллектуальной нагрузки.
Сиамская кошка — преданность и умение адаптироваться
Сиамские кошки преданны и умны, быстро понимают расстановку сил в семье и легко адаптируются к новым условиям.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.