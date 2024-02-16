Голод, любовь или болезнь: что движет кошкой, когда она преследует своего хозяина

Почему кошки иногда становятся навязчивыми: разбираемся в поведении наших питомцев

Кошки редко проявляют навязчивость в отношении своих хозяев. Однако, если питомец начинает ходить за вами по пятам, на то может быть несколько причин.

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Голод : Возможно, вы просто забыли покормить своего питомца, и он пытается напомнить вам об этом. Кошки очень чувствительны к отсутствию еды, и не стоит заставлять их ждать.

: Возможно, вы просто забыли покормить своего питомца, и он пытается напомнить вам об этом. Кошки очень чувствительны к отсутствию еды, и не стоит заставлять их ждать. Любовь : Маленькие котята могут копировать поведение своих матерей, не отпуская их из виду.

: Маленькие котята могут копировать поведение своих матерей, не отпуская их из виду. Болезнь: Если ваша кошка внезапно стала вести себя странно, возможно, она заболела. Некоторые заболевшие кошки прячутся от хозяев, отказываются от еды и становятся вялыми. Другие же, наоборот, стараются попадаться вам на глаза, мяукают и требуют внимания. В этом случае рекомендуется показать кошку ветеринару.