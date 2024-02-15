Понимание собачьего языка: знаки дискомфорта и комфорта

Традиционные проявления любви к собаке: как не ошибиться

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда собакам трудно понять традиционные способы, которыми люди выражают свои теплые чувства. Особенно это касается объятий и поцелуев, которые для нас, их хозяев, являются обычным проявлением любви.

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Существует простой способ определить, хочет ли пес контакта и ласки или нет. Достаточно пару раз погладить его и остановиться, чтобы наблюдать за его реакцией. Если питомец отступает, значит, ему достаточно близкого общения на данный момент, и нет необходимости продолжать. Если же собака приближается и проявляет желание продолжить контакт, это означает, что телесное прикосновение в данный момент для нее приятно и желанно.

Однако следует помнить, что объятия не всегда являются лучшим способом выражения привязанности к собаке. Даже если питомец привык к объятиям в семье, он может воспринимать их как ограничение своей свободы и движения.

Если собака демонстрирует признаки дискомфорта, такие как замирание, облизывание или отвод взгляда, вероятно, лучше проявить свою любовь к ней другими способами, например, просто погладив или предложив любимое лакомство.

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