Советы по естественному питанию для щенков и взрослых собак

Как обеспечить сбалансированный рацион для собаки: советы экспертов

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие эксперты считают, что естественное питание для собак предпочтительнее промышленных кормов.

Фото: https://kultura.poltava.ua/

Даже самый качественный продукт не может сравниться с кашами и натуральным мясом.

Естественно, такой подход требует больше усилий, так как владельцу необходимо разбираться в сбалансированном рационе.

Также необходимо учитывать дополнительные витаминно-минеральные комплексы. Когда дело касается щенков, следует быть осторожнее: лакомство должно быть введено постепенно и даваться всего пару раз в неделю в виде маленького кусочка.

Однако для взрослых собак субпродукты могут быть предоставлены без особых опасений.

Например, печень можно подавать без предварительной обработки: достаточно облить порцию кипятком, чтобы избежать риска заражения паразитами.

Самые ответственные хозяева применяют еще более тщательный подход, например, запекая субпродукты в духовке.

Не секрет, что куриная печень считается одним из самых полезных продуктов в доступном ценовом диапазоне, так как содержит множество необходимых питательных веществ для здоровья собаки.