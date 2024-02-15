Советы по естественному питанию для щенков и взрослых собак

Многие эксперты считают, что естественное питание для собак предпочтительнее промышленных кормов.
Даже самый качественный продукт не может сравниться с кашами и натуральным мясом.
Естественно, такой подход требует больше усилий, так как владельцу необходимо разбираться в сбалансированном рационе.
Также необходимо учитывать дополнительные витаминно-минеральные комплексы. Когда дело касается щенков, следует быть осторожнее: лакомство должно быть введено постепенно и даваться всего пару раз в неделю в виде маленького кусочка.
Однако для взрослых собак субпродукты могут быть предоставлены без особых опасений.
Например, печень можно подавать без предварительной обработки: достаточно облить порцию кипятком, чтобы избежать риска заражения паразитами.
Самые ответственные хозяева применяют еще более тщательный подход, например, запекая субпродукты в духовке.
Не секрет, что куриная печень считается одним из самых полезных продуктов в доступном ценовом диапазоне, так как содержит множество необходимых питательных веществ для здоровья собаки.
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