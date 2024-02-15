Изменения в поведении кошки: как распознать и понять, что ваш питомец недоволен

Как узнать, что кошка испытывает стресс: признаки, на которые стоит обратить внимание

Даже если вы искренне любите свою кошку, это не означает, что вы не сможете ее задеть.

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Хотя ответственный владелец никогда не ставит цели намеренно обидеть питомца, животное действует по своей логике.

Кроме того, кошки проявляют свою обиду по-своему.

Эксперты выделяют основные признаки возможных разногласий между человеком и их питомцем. Вот на что следует обратить внимание в изменениях поведения кошки:

Питомец стал чаще искать уединенные места для отдыха, где его никто не потревожит. Это изменение происходит внезапно. К примеру, если кошка внезапно начинает прятаться от вас в шкафу или под диваном, это может свидетельствовать о том, что она испытывает постоянный стресс, что может негативно сказаться на ее здоровье.

Кошка стала часто приходить ближе и пристально наблюдать за вами. Если она делает это из-за нахлынувших теплых чувств, то она может мурлыкать и жмуриться.

Если же кошку подтолкнули к вам голод или жажда, то она может начать мяукать.

Иногда животное проявляет свою обиду иначе: оно просто игнорирует своего хозяина, стараясь проводить с ним меньше времени.