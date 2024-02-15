Тайны кошачьего поведения: почему кошки закапывают пищу и что это означает

Кошачьи привычки: почему ваш питомец закапывает еду и что это говорит о его состоянии

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Иногда кошки удивляют своих хозяев своими привычками, вызывая чувства умиления, недоумения или даже раздражения.

Фото: https://ukrpublic.com/

Каждый питомец может проявлять типичное поведение своего вида или выделяться индивидуальными особенностями.

Почти все кошки закапывают свою пищу.

Для владельца важно понимать, что за этим стоит, поскольку желание спрятать еду может возникать по различным причинам.

Наблюдая, как его возлюбленный пушистик, только что попросивший еду, машет лапами возле миски, "закапывая" ее, словно песок в лотке, трудно не отнестись к такому проявлению заботы с теплом. Хозяин выбрал и купил корм (или даже приготовил его сам), предложил кошке — а та либо не удовлетворена качеством пищи, либо выражает свое презрение.

Закапывание пищи лапами характерно для кошек. Они делают это, когда:

Запах или текстура еды вызывают недоверие . Некоторые кошки не любят корм в желе, другие предпочитают его без соуса. Присутствие многочисленных ароматизаторов также может не понравиться. Недостаточно вкусный компонент также может отпугнуть.

. Некоторые кошки не любят корм в желе, другие предпочитают его без соуса. Присутствие многочисленных ароматизаторов также может не понравиться. Недостаточно вкусный компонент также может отпугнуть. Пища испорчена — протухла , скисла или потеряла первоначальную структуру. В этом случае такая реакция является естественной тревогой за свое здоровье.

, скисла или потеряла первоначальную структуру. В этом случае такая реакция является естественной тревогой за свое здоровье. Нет голода — вероятно , после проб на кусочек питомец понял, что уже наелся. В таком случае естественно спрятать остатки для будущего.

, после проб на кусочек питомец понял, что уже наелся. В таком случае естественно спрятать остатки для будущего. Даже если миска находится на полу и ничем не перекрыта, кошки могут закапывать еду, так как на лапах есть феромоны, отпугивающие других. Это инстинктивное поведение, характерное для всех кошек, даже диких и крупных.

Часть содержимого миски оказалась на полу во время еды, и питомец хочет навести порядок, что типично для аккуратных животных.

Раздражаться на такое поведение бесполезно, поскольку кошка будет делать это независимо от ваших чувств. Она просто ведет себя, как кошка.

Если ваш питомец постоянно закапывает еду лапами, важно следить за чистотой мисок. Если же кошка мало ест и постоянно прячет миски, стоит пересмотреть ее рацион и, возможно, скорректировать его.