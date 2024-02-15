Тайны кошачьего поведения: почему кошки закапывают пищу и что это означает

Иногда кошки удивляют своих хозяев своими привычками, вызывая чувства умиления, недоумения или даже раздражения.
Каждый питомец может проявлять типичное поведение своего вида или выделяться индивидуальными особенностями.
Почти все кошки закапывают свою пищу.
Для владельца важно понимать, что за этим стоит, поскольку желание спрятать еду может возникать по различным причинам.
Наблюдая, как его возлюбленный пушистик, только что попросивший еду, машет лапами возле миски, "закапывая" ее, словно песок в лотке, трудно не отнестись к такому проявлению заботы с теплом. Хозяин выбрал и купил корм (или даже приготовил его сам), предложил кошке — а та либо не удовлетворена качеством пищи, либо выражает свое презрение.
Закапывание пищи лапами характерно для кошек. Они делают это, когда:
Часть содержимого миски оказалась на полу во время еды, и питомец хочет навести порядок, что типично для аккуратных животных.
Раздражаться на такое поведение бесполезно, поскольку кошка будет делать это независимо от ваших чувств. Она просто ведет себя, как кошка.
Если ваш питомец постоянно закапывает еду лапами, важно следить за чистотой мисок. Если же кошка мало ест и постоянно прячет миски, стоит пересмотреть ее рацион и, возможно, скорректировать его.
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