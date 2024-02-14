Безопасная игра с кошкой: как избежать травм и дискомфорта

Почему кошки царапают и как защитить себя: экспертные советы

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несмотря на свои скромные размеры, домашняя кошка способна нанести довольно серьëзные царапины человеку.

Фото: Wikipedia by Basile Morin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Полученные "боевые раны" могут долго заживать и вызывать дискомфорт.

Никто не застрахован от такого поведения своего питомца.

Специалисты объяснили, почему кошки могут вести себя агрессивно. Прежде всего, следует понимать, что домашняя кошка имеет те же инстинкты, что и еë дикие родственники. Поэтому в стрессовых ситуациях агрессивное поведение для неë нормально. Тем не менее, бывают кошки, которые постоянно царапаются и кусаются.

Здесь чаще всего виновен сам владелец.

Животное не осознает негативного эффекта в своих действиях по одной простой причине: его собственник привык к этому.

Как это происходит?

Часто достаточно играть с котёнком, используя свою руку.

Поэтому для игр рекомендуется приобретать специальные игрушки, чтобы питомец не привыкал царапать вас.