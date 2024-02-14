Симптомы недостатка любви у вашего питомца: не оставляйте без внимания

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1:04
Зоосфера

Собаки не могут обойтись без внимания: в то время как кошки могут прекрасно существовать без присутствия человека. Пес начнет чувствовать себя неудовлетворенным, что со временем может привести к проблемам.

Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Фото: Wikipedia by Christopher Michel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты выделили признаки, которые указывают на это.

Следует обратить внимание на следующие 5 случаев:

  • Пес становится апатичным и вялым. Если ему не уделяют внимания, он просто лежит и спит, не проявляя активности.
  • Домашний питомец теряет аппетит: начинает меньше есть или вовсе отказывается от пищи.
  • Собака может начать справлять нужду в доме в знак протеста против равнодушия хозяев, несмотря на то, что прогулки остаются прежними.
  • Пес может принимать в пищу опасные предметы, такие как вещи, мебель, пластик или камни, в надежде, что его владелец заметит и поможет избежать опасности.
  • Если игнорировать эти признаки, собака начинает вести себя непослушно на улице, игнорирует приказы и проявляет агрессию, пытаясь привлечь внимание владельца.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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