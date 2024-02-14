Симптомы недостатка любви у вашего питомца: не оставляйте без внимания

Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки не могут обойтись без внимания: в то время как кошки могут прекрасно существовать без присутствия человека. Пес начнет чувствовать себя неудовлетворенным, что со временем может привести к проблемам.

Фото: Wikipedia by Christopher Michel is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эксперты выделили признаки, которые указывают на это.

Следует обратить внимание на следующие 5 случаев:

Пес становится апатичным и вялым. Если ему не уделяют внимания, он просто лежит и спит, не проявляя активности.

Домашний питомец теряет аппетит: начинает меньше есть или вовсе отказывается от пищи.

Собака может начать справлять нужду в доме в знак протеста против равнодушия хозяев, несмотря на то, что прогулки остаются прежними.

Пес может принимать в пищу опасные предметы, такие как вещи, мебель, пластик или камни, в надежде, что его владелец заметит и поможет избежать опасности.

Если игнорировать эти признаки, собака начинает вести себя непослушно на улице, игнорирует приказы и проявляет агрессию, пытаясь привлечь внимание владельца.