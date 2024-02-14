Загадочные привычки: почему кошки "месят лапками" как тесто покрывала или человека

Наши домашние питомцы проявляют странные привычки, которые время от времени остаются для нас загадкой.
Может быть, некоторые из нас нервничают, когда кошка решает занять наше место, делая это очень выразительно.
На первый взгляд кажется, что животное пытается продемонстрировать свое превосходство в семье.
У собак такое поведение имеет свое объяснение: например, пес с доминантным характером может стараться показать свое лидерство в семье. Однако, у кошек ситуация совершенно иная: если вы застали кошку на вашем месте, это может быть выражением ее привязанности к вам.
Запах вашего места для кошки ассоциируется с вами, с любимым человеком.
Поэтому, когда вы отсутствуете, кошка может предпочесть спать на вашем месте, чтобы почувствовать ваше присутствие.
Кошки могут проявлять свою любовь и по-другому. Например, они могут смотреть на вас и медленно моргать или "месить" вас лапками, как будто вы тесто.
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