Загадочные привычки: почему кошки "месят лапками" как тесто покрывала или человека

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Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте

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Зоосфера

Наши домашние питомцы проявляют странные привычки, которые время от времени остаются для нас загадкой.

Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте
Фото: Wikipedia by Sinmantky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Может быть, некоторые из нас нервничают, когда кошка решает занять наше место, делая это очень выразительно.

На первый взгляд кажется, что животное пытается продемонстрировать свое превосходство в семье.

У собак такое поведение имеет свое объяснение: например, пес с доминантным характером может стараться показать свое лидерство в семье. Однако, у кошек ситуация совершенно иная: если вы застали кошку на вашем месте, это может быть выражением ее привязанности к вам.

Запах вашего места для кошки ассоциируется с вами, с любимым человеком.

Поэтому, когда вы отсутствуете, кошка может предпочесть спать на вашем месте, чтобы почувствовать ваше присутствие.

Кошки могут проявлять свою любовь и по-другому. Например, они могут смотреть на вас и медленно моргать или "месить" вас лапками, как будто вы тесто.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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