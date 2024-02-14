Загадочные привычки: почему кошки "месят лапками" как тесто покрывала или человека

Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Наши домашние питомцы проявляют странные привычки, которые время от времени остаются для нас загадкой.

Фото: Wikipedia by Sinmantky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Может быть, некоторые из нас нервничают, когда кошка решает занять наше место, делая это очень выразительно.

На первый взгляд кажется, что животное пытается продемонстрировать свое превосходство в семье.

У собак такое поведение имеет свое объяснение: например, пес с доминантным характером может стараться показать свое лидерство в семье. Однако, у кошек ситуация совершенно иная: если вы застали кошку на вашем месте, это может быть выражением ее привязанности к вам.

Запах вашего места для кошки ассоциируется с вами, с любимым человеком.

Поэтому, когда вы отсутствуете, кошка может предпочесть спать на вашем месте, чтобы почувствовать ваше присутствие.

Кошки могут проявлять свою любовь и по-другому. Например, они могут смотреть на вас и медленно моргать или "месить" вас лапками, как будто вы тесто.