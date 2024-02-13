Жуткий инцидент в деревне: собака укусила ребенка

Собака жительницы Новосибирской области покусала ребенка

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что жительница Чановского района будет обязана выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей ребенку, которого покусала её собака в октябре 2023 года.

Суд признал, что помимо телесных повреждений, пострадавшему были причинены нравственные и физические страдания.

Как сообщает atas.info, владелец животного несет ответственность за его действия, так как не принял необходимых мер для безопасного выгула собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь, включая антирабическую вакцинацию.