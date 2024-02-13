Прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что жительница Чановского района будет обязана выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей ребенку, которого покусала её собака в октябре 2023 года.
Суд признал, что помимо телесных повреждений, пострадавшему были причинены нравственные и физические страдания.
Как сообщает atas.info, владелец животного несет ответственность за его действия, так как не принял необходимых мер для безопасного выгула собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь, включая антирабическую вакцинацию.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.