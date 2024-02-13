Жуткий инцидент в деревне: собака укусила ребенка

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Собака жительницы Новосибирской области покусала ребенка

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Зоосфера

Прокуратура Новосибирской области сообщила о том, что жительница Чановского района будет обязана выплатить моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей ребенку, которого покусала её собака в октябре 2023 года.

Суд признал, что помимо телесных повреждений, пострадавшему были причинены нравственные и физические страдания.

Как сообщает atas.info, владелец животного несет ответственность за его действия, так как не принял необходимых мер для безопасного выгула собаки. Ребенку была оказана медицинская помощь, включая антирабическую вакцинацию.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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