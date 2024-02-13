Познание кошачьей натуры: семь фактов, которые помогут лучше понять ваших пушистых друзей

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От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира

1:34
Зоосфера

Домашние кошки кажутся нам очень привычными и простыми, поскольку практически каждый человек хотя бы раз в жизни имел дело с ними.

От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира
Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако лишь с развитием науки о кошках мы начали лучше понимать их поведение, мотивацию, намерения и истинное отношение к людям.

Эксперты выделили 7 интересных фактов о кошках:

  • Человек начал приручать этих домашних животных очень давно. Самым древним доказательством дружбы между людьми и кошками является артефакт, найденный на Кипре и датируемый более чем 9000 летней давностью.
  • Кошки — известные эгоисты. Ученые проводили исследования, чтобы определить, любят ли питомцы своих хозяев. Они анализировали поведение животных в тот момент, когда они слышат голос хозяина.
  • Когда кошка начинает тереться о вас, это еще не обязательно означает ее сильную привязанность — скорее всего, она просто оставляет на вас свой запах, чтобы отпугнуть других кошек.
  • Более крупные кошки-гибриды с дикими предками могут быть верными компаньонами, проявляя похожее на собачье поведение.
  • Несмотря на то, что кошки не испытывают к людям глубокой привязанности, они способны проявлять симпатию. В такие моменты животное начинает "массировать" хозяина лапками, оставляя острые когти.
  • Ученые выяснили, что кошки отлично узнают свои имена. Если они не реагируют на них, это может быть просто их решение проигнорировать вас.
  • Некоторые породы кошек, такие как бенгалы, могут выбрать одного человека в семье и считать его своим лидером.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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