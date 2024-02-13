Познание кошачьей натуры: семь фактов, которые помогут лучше понять ваших пушистых друзей

От кошачьей привычки до эгоизма: ученые раскрывают тайны кошачьего мира

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние кошки кажутся нам очень привычными и простыми, поскольку практически каждый человек хотя бы раз в жизни имел дело с ними.

Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако лишь с развитием науки о кошках мы начали лучше понимать их поведение, мотивацию, намерения и истинное отношение к людям.

Эксперты выделили 7 интересных фактов о кошках:

Человек начал приручать этих домашних животных очень давно. Самым древним доказательством дружбы между людьми и кошками является артефакт, найденный на Кипре и датируемый более чем 9000 летней давностью.

Кошки — известные эгоисты. Ученые проводили исследования, чтобы определить, любят ли питомцы своих хозяев. Они анализировали поведение животных в тот момент, когда они слышат голос хозяина.

Когда кошка начинает тереться о вас, это еще не обязательно означает ее сильную привязанность — скорее всего, она просто оставляет на вас свой запах, чтобы отпугнуть других кошек.

Более крупные кошки-гибриды с дикими предками могут быть верными компаньонами, проявляя похожее на собачье поведение.

Несмотря на то, что кошки не испытывают к людям глубокой привязанности, они способны проявлять симпатию. В такие моменты животное начинает "массировать" хозяина лапками, оставляя острые когти.

Ученые выяснили, что кошки отлично узнают свои имена. Если они не реагируют на них, это может быть просто их решение проигнорировать вас.

Некоторые породы кошек, такие как бенгалы, могут выбрать одного человека в семье и считать его своим лидером.