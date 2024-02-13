Уход за собакой: разрушаем пять распространенных мифов для лучшего понимания

Человек приручил собаку уже давным-давно. Похоже, что о них мы знаем все, но по-прежнему существуют некоторые мифы и заблуждения, которые могут помешать развитию гармоничных отношений между человеком и его четвероногим другом.
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Давайте разберем пять распространенных мифов, которые оказываются ошибочными.
Собаку нужно часто мыть. Необходимость купания питомца возникает только в случае загрязнения или неприятного запаха. После прогулки достаточно протереть или вымыть лапы. Частое купание может привести к проблемам с кожей и появлению перхоти.
У собаки должно пахнуть из пасти. Это миф. Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о проблемах с зубами или деснами. Регулярная чистка зубов и консультация со специалистом помогут избавиться от этой проблемы.
Сухой нос у собаки — признак болезни. У здоровой собаки нос может быть сухим после сна или в жару. Не стоит сразу бить тревогу и делать диагнозы.
Взрослую собаку нельзя обучить. Молодые собаки действительно быстрее учатся новым командам, но и взрослая собака может успешно обучаться при условии достаточного времени и внимания со стороны хозяина.
Собака может зализывать свои раны. Хотя собачья слюна способствует заживлению ран, в пасти могут содержаться вредные бактерии, что может привести к инфекции. Специалисты рекомендуют использовать защитные конусы, чтобы предотвратить зализывание пораженных участков.
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