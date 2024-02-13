Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иностранные туристы в России: как решить проблему с банковскими картами
Какая температура является критически низкой для автомобиля в зимний период
Инфляция в США в январе превысила ожидаемый уровень
В Госдуме предложили депортировать мигрантов за домогательства
Врач Аграновский заявил, что Alaskapox не угрожает эпидемией
Актёр Свиридов сообщил, что не станет судить российских спортсменов, смешивших гражданство ради карьеры
Офтальмолог Байбородова назвала первые симптомы отслойки сетчатки глаза
Рецепт нескучной овсяной каши: она будет похожа на десерт
Астролог Стрельцова перечислила лучшие подарки для разных знаков зодиака на 14 февраля
Уход за собакой: разрушаем пять распространенных мифов для лучшего понимания

Избавьтесь от заблуждений: правда о заботе о собаках, которую стоит знать

1:32
Зоосфера

Человек приручил собаку уже давным-давно. Похоже, что о них мы знаем все, но по-прежнему существуют некоторые мифы и заблуждения, которые могут помешать развитию гармоничных отношений между человеком и его четвероногим другом.

Избавьтесь от заблуждений: правда о заботе о собаках, которую стоит знать
Фото: Own work by Snowacinesy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Давайте разберем пять распространенных мифов, которые оказываются ошибочными.

  • Собаку нужно часто мыть. Необходимость купания питомца возникает только в случае загрязнения или неприятного запаха. После прогулки достаточно протереть или вымыть лапы. Частое купание может привести к проблемам с кожей и появлению перхоти.
  • У собаки должно пахнуть из пасти. Это миф. Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о проблемах с зубами или деснами. Регулярная чистка зубов и консультация со специалистом помогут избавиться от этой проблемы.
  • Сухой нос у собаки — признак болезни. У здоровой собаки нос может быть сухим после сна или в жару. Не стоит сразу бить тревогу и делать диагнозы.
  • Взрослую собаку нельзя обучить. Молодые собаки действительно быстрее учатся новым командам, но и взрослая собака может успешно обучаться при условии достаточного времени и внимания со стороны хозяина.
  • Собака может зализывать свои раны. Хотя собачья слюна способствует заживлению ран, в пасти могут содержаться вредные бактерии, что может привести к инфекции. Специалисты рекомендуют использовать защитные конусы, чтобы предотвратить зализывание пораженных участков.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Как замочить орехи перед употреблением: проведите эту процедуру для избавления от фитиновой кислоты

Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.

Замачивание орехов - важная процедура, которой не стоит пренебрегать
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова Украина не получит от Франции Mirage 2000D. Макрон отказался приехать в Киев Любовь Степушова Друзья до первой беды: "сторонники" Украины нашли себе новую жертву Дмитрий Плотников
Рассада огурцов не будет вытягиваться: обязательно подкормите её в первые дни этим средством - залог успешности урожая
Командир 3-й штурмовой бригады ВСУ: "Я не верю, что мы выиграем"
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Пять способов, как скрыть седину в волосах: самые популярные техники окрашивания
Последние материалы
Иностранные туристы в России: как решить проблему с банковскими картами
Какая температура является критически низкой для автомобиля в зимний период
Избавьтесь от заблуждений: правда о заботе о собаках, которую стоит знать
Инфляция в США в январе превысила ожидаемый уровень
В Госдуме предложили депортировать мигрантов за домогательства
Врач Аграновский заявил, что Alaskapox не угрожает эпидемией
Актёр Свиридов сообщил, что не станет судить российских спортсменов, смешивших гражданство ради карьеры
Офтальмолог Байбородова назвала первые симптомы отслойки сетчатки глаза
Рецепт нескучной овсяной каши: она будет похожа на десерт
Астролог Стрельцова перечислила лучшие подарки для разных знаков зодиака на 14 февраля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников