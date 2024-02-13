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Пять признаков манипуляции: как кошки используют свой ум для управления хозяевами

От следования в пятках до мурлыканья: ученые выявляют признаки манипуляции вашей кошки

Зоосфера

Кошки — это изумительно умные и хитрые существа, которые за многие тысячи лет соседства с людьми научились выявлять и использовать слабые стороны человека.

От следования в пятках до мурлыканья: ученые выявляют признаки манипуляции вашей кошки
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поэтому нашим питомцам не составляет труда управлять своими хозяевами, чтобы добиться лишней порции еды или ласки.

Ученым удалось определить пять признаков, которые указывают на то, что ваша кошка манипулирует вами:

  • Преследование. Кошки известны своей независимостью и способностью хорошо переносить одиночество. Если ваша кошка вдруг начинает вас преследовать, это явный сигнал того, что она чего-то от вас хочет.
  • Мяуканье. Некоторые ученые утверждают, что кошки разработали этот звук специально для воздействия на людей. Когда кошка подходит к вам, мяукает и смотрит вам в глаза, она пытается вызвать у вас какую-то реакцию.
  • Препятствование передвижению. Иногда кошки могут буквально бросаться под ноги хозяев, мешая им передвигаться. Таким образом они стремятся привлечь к себе внимание.
  • Проявление ласковости. Кошки очень умны и адаптивны, поэтому они могут быть очень ласковыми и нежными, когда им это выгодно — будь то для получения внимания, игры или даже вкусной еды.
  • Имитация болезни. Иногда кошки могут притворяться больными, чтобы привлечь ваше внимание. В такие моменты они просто хотят, чтобы вы обратили на них внимание.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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