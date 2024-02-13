Пять признаков манипуляции: как кошки используют свой ум для управления хозяевами

Кошки — это изумительно умные и хитрые существа, которые за многие тысячи лет соседства с людьми научились выявлять и использовать слабые стороны человека.
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Поэтому нашим питомцам не составляет труда управлять своими хозяевами, чтобы добиться лишней порции еды или ласки.
Ученым удалось определить пять признаков, которые указывают на то, что ваша кошка манипулирует вами:
Преследование. Кошки известны своей независимостью и способностью хорошо переносить одиночество. Если ваша кошка вдруг начинает вас преследовать, это явный сигнал того, что она чего-то от вас хочет.
Мяуканье. Некоторые ученые утверждают, что кошки разработали этот звук специально для воздействия на людей. Когда кошка подходит к вам, мяукает и смотрит вам в глаза, она пытается вызвать у вас какую-то реакцию.
Препятствование передвижению. Иногда кошки могут буквально бросаться под ноги хозяев, мешая им передвигаться. Таким образом они стремятся привлечь к себе внимание.
Проявление ласковости. Кошки очень умны и адаптивны, поэтому они могут быть очень ласковыми и нежными, когда им это выгодно — будь то для получения внимания, игры или даже вкусной еды.
Имитация болезни. Иногда кошки могут притворяться больными, чтобы привлечь ваше внимание. В такие моменты они просто хотят, чтобы вы обратили на них внимание.
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