Пять признаков манипуляции: как кошки используют свой ум для управления хозяевами

От следования в пятках до мурлыканья: ученые выявляют признаки манипуляции вашей кошки

Кошки — это изумительно умные и хитрые существа, которые за многие тысячи лет соседства с людьми научились выявлять и использовать слабые стороны человека.

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Поэтому нашим питомцам не составляет труда управлять своими хозяевами, чтобы добиться лишней порции еды или ласки.

Ученым удалось определить пять признаков, которые указывают на то, что ваша кошка манипулирует вами:

Преследование . Кошки известны своей независимостью и способностью хорошо переносить одиночество. Если ваша кошка вдруг начинает вас преследовать, это явный сигнал того, что она чего-то от вас хочет.

. Кошки известны своей независимостью и способностью хорошо переносить одиночество. Если ваша кошка вдруг начинает вас преследовать, это явный сигнал того, что она чего-то от вас хочет. Мяуканье . Некоторые ученые утверждают, что кошки разработали этот звук специально для воздействия на людей. Когда кошка подходит к вам, мяукает и смотрит вам в глаза, она пытается вызвать у вас какую-то реакцию.

. Некоторые ученые утверждают, что кошки разработали этот звук специально для воздействия на людей. Когда кошка подходит к вам, мяукает и смотрит вам в глаза, она пытается вызвать у вас какую-то реакцию. Препятствование передвижению . Иногда кошки могут буквально бросаться под ноги хозяев, мешая им передвигаться. Таким образом они стремятся привлечь к себе внимание.

. Иногда кошки могут буквально бросаться под ноги хозяев, мешая им передвигаться. Таким образом они стремятся привлечь к себе внимание. Проявление ласковости . Кошки очень умны и адаптивны, поэтому они могут быть очень ласковыми и нежными, когда им это выгодно — будь то для получения внимания, игры или даже вкусной еды.

. Кошки очень умны и адаптивны, поэтому они могут быть очень ласковыми и нежными, когда им это выгодно — будь то для получения внимания, игры или даже вкусной еды. Имитация болезни. Иногда кошки могут притворяться больными, чтобы привлечь ваше внимание. В такие моменты они просто хотят, чтобы вы обратили на них внимание.