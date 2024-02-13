Собаки как индикаторы здоровья: связь между болезнями у питомцев и их владельце

Как собаки помогают выявить заболевания у своих хозяев

0:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки могут не только отражать определенные модели поведения своих владельцев, но и сигнализировать о состоянии их здоровья. Например, у владельцев собак, страдающих от диабета, вероятность самим иметь эту же болезнь выше, как показывают данные исследования, проведенного шведскими учеными.

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Проведенный эксперимент сравнил случаи диабета 208 980 владельцев собак и 123 566 владельцев кошек. Результаты показали, что наличие диабета у собаки связано с повышенным на 38 процентов риском развития этого состояния у ее владельца. Также у собаки повышается риск заболеть диабетом, если у ее владельца уже поставлен аналогичный диагноз.

Это объясняется схожим образом жизни и питательными привычками, которые могут быть схожими у владельцев и их питомцев.