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Плюсы и минусы заведения шнауцера: как выбрать подходящую породу

Породы шнауцеров: выбираем идеального спутника для семьи

2:07
Зоосфера

Перед тем, как принять решение завести собаку, необходимо внимательно оценить все плюсы и минусы: приобретая щенка, вы обязаны обеспечить ему достойный уход, разнообразные занятия, правильное питание и, конечно же, свою нежность.

Породы шнауцеров: выбираем идеального спутника для семьи
Фото: Wikipedia by Adamdalebostock

Не стоит забывать, что для собаки семья — это ее вся жизнь, поэтому важно отвечать на ее преданность взаимностью.

Существует огромное разнообразие пород, каждая со своим характером и особенностями, поэтому выбор стоит делать в соответствии с собственными предпочтениями и потребностями.

Жесткошерстные шнауцеры происходят из Германии и исторически использовались для пастбищ, сторожевой службы и охраны домов. Их изображения можно встретить в произведениях искусства и старинных гобеленах. В XIX веке порода была подразделена на три разновидности по размеру.

Шнауцеры отличаются выдающимися интеллектом, хорошим зрением и слухом. В прошлом им обрезали хвосты и уши, но в настоящее время эта практика запрещена во многих странах. Их жесткая шерсть служит хорошей защитой от экстремальных температур. Они известны своим долголетием и прекрасным здоровьем.

Миниатюрные шнауцеры — это смелые и преданные собаки, созданные на основе стандартных шнауцеров, цвергпинчеров и аффенпинчеров. Несмотря на их маленький размер, они отличные сторожевые и спортивные партнеры.

Миттельшнауцер, или стандартный шнауцер, использовался как собака связи и санитарная собака во время Первой мировой войны. Они также были полезны для уничтожения вредителей, охраны повозок и таможенных служб. Эти собаки идеально подходят для активного образа жизни и легко поддаются дрессировке.

Ризеншнауцеры, или гигантские шнауцеры, были впервые показаны на выставке в Мюнхене в 1909 году. Они использовались для пастбищ, охраны и службы в полиции. Это очень умные и энергичные собаки, которые успешно выполняют различные служебные задачи и активно участвуют в спортивных мероприятиях.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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