Зачем черные кошки считаются волшебными существами

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Магические свойства черных кошек: правда или вымысел

1:11
Зоосфера

Кошки уже тысячелетия живут рядом с людьми. Вначале они были приручены как полезные помощницы в домашнем хозяйстве: маленькие хищники помогали защищать урожай и зерно от грызунов, обеспечивая выживание наших предков.

Магические свойства черных кошек: правда или вымысел
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

С давних времен люди заметили особенности черных кошек, часто приписывая им удивительные магические качества. Считалось, что колдун не может обойтись без черного домашнего питомца, поэтому они всегда были вместе. Тем не менее, мало кто знает, почему именно черная кошка считалась "волшебным другом", ведь другие животные тоже могли бы подойти. Но выяснилось, что черные кошки способствуют усилению магических способностей человека. Даже если вы скептичны по отношению к эзотерике, стоит отметить, что владельцы этих кошек часто обладают хорошо развитой интуицией.

Некоторые эксперты также утверждают, что черная кошка может защитить человека от беды, отводя от него негативную энергию, если на него направлены враждебные намерения. Кроме того, некоторые эзотерики считают, что эти кошки способны отражать магические чары, направленные на своего хозяина.

Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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