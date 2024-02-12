Остерегайтесь: пять продуктов, которые могут навредить здоровью вашей кошки

Здоровье вашей кошки в опасности: пять продуктов, которые следует исключить из рациона

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки являются изумительно умными созданиями, однако они также могут случайно съесть что-то вредное для своего здоровья.

Фото: https://ukrpublic.com/

Существует несколько продуктов, которые могут оказаться чрезвычайно опасными для вашего питомца, как выяснили специалисты.

Некоторые забывают, что коровье молоко или сливки должны присутствовать в рационе только у котят, а для взрослых кошек оно нежелательно, так как может негативно сказаться на их здоровье. Сырое мясо также следует исключить из рациона, чтобы избежать появления паразитов.

Несмотря на распространенное мнение, рыба является опасным продуктом для кошек, поскольку ее употребление может привести к проблемам с почками и дефициту некоторых важных питательных веществ. При кормлении кошки отварной курицей необходимо убедиться, что она не содержит костей, чтобы избежать серьезных травм или задыхания.

Субпродукты, полезные для собак и людей, но могут быть вредны для кошек, вызывая проблемы с пищеварением после употребления.

Наилучшим вариантом является полное исключение еды для людей из рациона животных, так как это может быть опасно для их здоровья.