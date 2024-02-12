Как правильно очищать уши собаки: простые шаги для здоровья вашего питомца

Необходимо осматривать уши собак каждые 3-4 дня. Уход за ушами короткошерстных пород должен проводиться еженедельно, в то время как для длинношерстных или вислоухих пород требуется уход примерно каждый второй день, в зависимости от необходимости.
Давайте рассмотрим, как правильно провести эту процедуру в домашних условиях:
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.