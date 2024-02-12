Как правильно очищать уши собаки: простые шаги для здоровья вашего питомца

Уход за ушами собак: советы и рекомендации для заботливых владельцев

0:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Необходимо осматривать уши собак каждые 3-4 дня. Уход за ушами короткошерстных пород должен проводиться еженедельно, в то время как для длинношерстных или вислоухих пород требуется уход примерно каждый второй день, в зависимости от необходимости.

Фото: Unsplash by Y Tsui

Давайте рассмотрим, как правильно провести эту процедуру в домашних условиях:

Проверьте уши вашей собаки на наличие воспалительных процессов или ран. Уложите собаку на живот и зафиксируйте ее голову.

Нанесите жидкость на ватный тампон и тщательно очистите загрязненные участки ушей. Можно использовать раствор ромашки, перекись водорода, раствор морской соли или специализированный лосьон.

После этого массируйте ухо собаки с внешней стороны в течение 5-7 минут, чтобы размягчить грязь. Затем удалите ее с помощью ватного диска вместе с ушной серой.