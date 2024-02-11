Успех экологической акции: томские жители сдали около 400 елок для переработки

Завершилась экологическая акция "Ёлки для бурёнки" в Томской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Администрация Томской области объявила о завершении акции "Ёлки для бурёнки", в рамках которой горожане сдали около 400 елок и пихт на переработку в 2024 году.

Фото: WallpapersCraft

Участие в акции было простым: жители могли просто оставить дерево у контейнерной площадки. Все собранные деревья отправлены на племзавод "Заварзинский" в посёлке Мирный, где их очищают от украшений и перерабатывают в витаминную муку для использования в кормах для коров и телят. Об этом сообщает Tomsk.mk.ru.

Акция "Ёлки для буренки" проводится в Томске с 2013 года, привлекая все больше участников к экологически ответственному утилизации новогодних елок и пихт.