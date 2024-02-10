Избегая ошибок: как не вызвать стресс у собаки и обеспечить ее счастье

Эмоциональный уход за собакой: важность внимания и понимания ее потребностей

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Забота о собаке должна включать не только ее физическое здоровье и качество питания, но и учёт её эмоционального комфорта.

Фото: Wikipedia by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Психика собаки не всегда реагирует на действия хозяина с таким же энтузиазмом, как и ожидалось.

Некоторые ошибки, которые мы делаем, могут привести к недопониманию и даже обиде у животного.

Исследования специалистов выявили, какие действия могут вызвать дискомфорт у собак.

Недостаток внимания. Собаки были названы человеком своими друзьями по причине долгих тысячелетий совместной жизни. Поэтому, если хозяин игнорирует своего пса или проводит слишком мало времени в его компании, это может вызвать у собаки страдания. Некоторые питомцы могут даже отказываться от еды или начать ходить в туалет в доме из-за грусти.

Собаки также могут пытаться привлечь внимание хозяина любыми доступными им способами, включая плохое поведение или даже попытки поедания нежелательных предметов.

Неизвестные люди. Собаки могут быть дружелюбны только к тем людям, с которыми они живут. Они могут относиться к другим симпатично, но без особого энтузиазма.

Поэтому важно не позволять посторонним людям гладить вашу собаку на улице, так как это может вызвать у питомца стресс, даже если он этого не показывает.

Грубые методы воспитания. Ранее многие собак были воспитаны только с помощью силовых методов, что негативно сказывается на их психике. Пес начинает бояться своего хозяина, живя в постоянном напряжении и негативных эмоциях.

Современные специалисты давно доказали, что силовые методы неэффективны для воспитания здоровой и уравновешенной собаки.

Поэтому важно избегать слишком строгих наказаний за проступки вашего питомца.