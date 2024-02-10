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От сложности к простоте: эффективные способы приучения котенка к лотку

Как легко приучить котенка к лотку: проверенные методы

1:02
Зоосфера

На первый взгляд может показаться, что приучение котенка к лотку — сложная задача. Однако на самом деле это довольно просто, если знать определенные методы.

Как легко приучить котенка к лотку: проверенные методы
Фото: Wikipedia by MiNe is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Давайте рассмотрим два проверенных способа, которые успешно помогли научить малышей использовать лоток.

  • Первый подход: Ограничьте доступ котенка одной комнатой в доме. Уберите ковры для удобства уборки и установите лоток. Познакомьте котенка с лотком, позволив ему понюхать его. За несколько дней малыш должен привыкнуть к новому месту для "туалета".
  • Второй метод: После кормления уделите внимание котенку. Вскоре после еды у него может появиться потребность в туалете. Если вы заметите, что котенок начинает искать подходящее место, отнесите его к лотку. Убедитесь, что он сделал свои нужды именно там. Возьмите его лапку и покажите, как копать в наполнителе. Это поможет ему понять, что от него ожидается. Не забывайте поощрять малыша похвалой при успешной попытке.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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