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Узнайте, чем радовать свою собаку: пять легких шагов

Лучшие способы баловать вашу собаку: экспертные рекомендации

1:24
Зоосфера

Поскольку собаки не владеют человеческим языком, хозяину зачастую бывает сложно определить, что нравится его питомцу в его поведении, а что нет. Ведь даже самые заботливые люди не всегда верно понимают сигналы, исходящие от животных.

Лучшие способы баловать вашу собаку: экспертные рекомендации
Фото: Unsplash by Y Tsui

Эксперты выделили пять простых способов радовать собаку:

  • Очень приятно собакам, когда их владелец ласково чешет область за ушами. Чтобы доставить питомцу удовольствие, стоит приближать руку сзади, так как собаки могут чувствовать некоторую тревогу, если активность происходит перед мордой.
  • Если у вас есть четкий распорядок дня, включающий регулярные прогулки и кормления, ваш пес увидит в вас надежного и предсказуемого хозяина.
  • Еще одной зоной на теле собаки, которая доставляет им удовольствие, является область груди. Однако стоит избегать трогания лап или живота, так как это может вызвать нервозность у вашего питомца.
  • Мало кто задумывается о том, что недосып у собаки может повлиять на ее настроение и поведение, аналогично человеку. Недосыпные псы становятся нервными и раздражительными. Поэтому важно обеспечить вашему питомцу комфортное место для сна.
  • Собаки безмерно ценят время, проведенное вместе с ними. Для них члены семьи — единственные источники общения, поэтому важно регулярно уделять внимание вашему питомцу и проводить с ним время.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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