Забота о питомце в приоритете: подарите современные гаджеты вашему любимцу

Не упустите своего питомца из виду во время праздников: подарите ему умные гаджеты

Когда все подарки куплены и вручены близким и друзьям, может показаться, что можно расслабиться. Но а что насчет вашего питомца? В этой гонке предпраздничных забот легко упустить его из виду.

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Если да, пришло время исправить это. В качестве подарка можно выбрать современный гаджет, который принесет пользу как вам, так и вашему любимцу.

GPS-ошейники помогут отслеживать местоположение вашей собаки в реальном времени. Это особенно полезно для владельцев ценных пород. Если ваш питомец потеряется, это значительно облегчит его поиски.

Ошейники с встроенной световой сигнализацией немного дешевле, но не менее полезны. Они особенно удобны для тех, кто живет в частных домах или часто гуляет с собакой в темное время суток. Владелец может активировать свет на ошейнике, чтобы обеспечить видимость. Теперь также доступны ошейники с навигационными функциями и световым поиском.

Машинки для стрижки когтей значительно облегчают процесс ухода за питомцем. Вам больше не понадобятся обычные ножницы, и вы сможете сэкономить на визитах к профессионалам, а также на стрессе для вашего питомца.