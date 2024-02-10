Познайте тайны кошачьего мира: семь фактов, которые поразят вас и откроют новый взгляд на ваших питомцев

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Откройте для себя кошачью природу: семьфактов, которые изменят ваше представление о домашних питомцах

Зоосфера

Домашние кошки кажутся нам такими знакомыми и простыми, ведь почти каждый человек хотя бы раз в жизни имел дело с ними.

Откройте для себя кошачью природу: семьфактов, которые изменят ваше представление о домашних питомцах
Фото: Unsplash by Sarah Shull

Тем не менее, лишь с развитием научных исследований о кошках мы начали лучше понимать их поведение, мотивацию, намерения и истинное отношение к человеку.

Специалисты выделили 7 интересных фактов о кошках:

  • Человек начал приручать это домашнее животное очень давно. Одним из самых древних доказательств дружбы между людьми и кошками является артефакт, обнаруженный на Кипре, который датируется более чем 9000 летней историей.
  • Исследования показали, что кошки склонны к эгоизму. Ученые анализировали реакцию животных на голос хозяина и пришли к выводу, что они не всегда проявляют выраженную привязанность к ним.
  • Когда кошка начинает тереться о вас, это не всегда означает, что она сильно вас любит. Она просто оставляет свой запах на вас, чтобы отпугнуть других котов.
  • Большие кошки-гибриды, скрещенные с дикими видами, могут проявлять верность, подобную собачьей. Их поведение часто напоминает поведение собак.
  • Хотя кошки не испытывают к людям таких сильных чувств, как собаки, они способны к симпатии. Иногда они начинают "массировать" своего хозяина лапками с высунутыми когтями.
  • Научные исследования показали, что кошки отлично узнают свои имена. Они могут не реагировать на них только потому, что решают проигнорировать своего хозяина.
  • Некоторые породы кошек, такие как бенгальские, могут выделять одного человека, которого считают своим лидером.
Автор Семён Папинский
Семен Папинский — студент Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, внештатный корреспондент Правды.Ру
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