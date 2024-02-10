Познайте тайны кошачьего мира: семь фактов, которые поразят вас и откроют новый взгляд на ваших питомцев

Домашние кошки кажутся нам такими знакомыми и простыми, ведь почти каждый человек хотя бы раз в жизни имел дело с ними.
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Тем не менее, лишь с развитием научных исследований о кошках мы начали лучше понимать их поведение, мотивацию, намерения и истинное отношение к человеку.
Специалисты выделили 7 интересных фактов о кошках:
Человек начал приручать это домашнее животное очень давно. Одним из самых древних доказательств дружбы между людьми и кошками является артефакт, обнаруженный на Кипре, который датируется более чем 9000 летней историей.
Исследования показали, что кошки склонны к эгоизму. Ученые анализировали реакцию животных на голос хозяина и пришли к выводу, что они не всегда проявляют выраженную привязанность к ним.
Когда кошка начинает тереться о вас, это не всегда означает, что она сильно вас любит. Она просто оставляет свой запах на вас, чтобы отпугнуть других котов.
Большие кошки-гибриды, скрещенные с дикими видами, могут проявлять верность, подобную собачьей. Их поведение часто напоминает поведение собак.
Хотя кошки не испытывают к людям таких сильных чувств, как собаки, они способны к симпатии. Иногда они начинают "массировать" своего хозяина лапками с высунутыми когтями.
Научные исследования показали, что кошки отлично узнают свои имена. Они могут не реагировать на них только потому, что решают проигнорировать своего хозяина.
Некоторые породы кошек, такие как бенгальские, могут выделять одного человека, которого считают своим лидером.
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